На встрече в Брюсселе представители правительств стран ЕС и Европарламента согласовали поэтапный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с начала 2026 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на веб-сайте Европейского парламента.

Министр климата, энергетики и коммунального хозяйства Дании Ларс Аагард заявил: "Нам необходимо покончить с зависимостью ЕС от российского газа, полный запрет на импорт - важный шаг в правильном направлении".

Еврокомиссия также планирует выступить с законодательной инициативой о полном запрете поставок нефти из РФ не позднее конца 2027 года.

Удар по финансированию российской войны в Украине

Запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) будет действовать с января 2027 года. Этот шаг направлен на то, чтобы усложнить России финансирование войны против Украины.

Достигнутое соглашение также призвано создать правовую определенность. Санкции против Москвы должны продлеваться каждые шесть месяцев, и для этого всегда требуется единогласие стран ЕС. Однако планируемые изменения в законодательстве, касающиеся импорта газа из России, будут действовать постоянно.

Страны ЕС будут обязаны предоставить национальные планы диверсификации поставок энергоносителей из РФ.

Исключения для Венгрии и Словакии

Словакия и Венгрия пока могут продолжать закупать российскую нефть.

В следующем году Еврокомиссия представит план постепенного отказа этих двух стран от импорта к концу 2027 года.

Эти две страны - единственные в ЕС, которые по-прежнему получают сырую нефть из России, а также сильно зависят от поставок российского природного газа.

В прошлом Венгрия и Словакия неоднократно блокировали санкции против Москвы и планы по поддержке Украины.

Нет риска для потребителей

По словам представителей Еврокомиссии, отказ от использования российского газа не несет риска для безопасности поставок.

На мировом рынке достаточно других поставщиков, считают в Брюсселе. Потребителям не придется беспокоиться о росте цен на газ.

Документ также содержит положение, которое может вступить в силу в случае угрозы безопасности поставок в одну из стран ЕС. Если какое-то из государств блока объявит чрезвычайное положение, допускаются ограниченные поставки.