Аргентина: победительницей турнира по асадо стала женщина

Главный проспект Буэнос-Айреса в воскресенье заполнили шеф-повара со всей Аргентины. Представители 23 провинций состязались в приготовлении лучшего асадо - популярного в Латинской Америке блюда из мяса, жареного на гриле или открытом огне. Федеральный турнир по асадо проходит в аргентинской столице каждый год.

"Барбекю (асадо) для аргентинцев - это все. Это часть нашей традиции, наших обычаев и нашей культуры. Благодаря ему поддерживается связь с семьёй, это главный кухонный прибор, с помощью которого мы - аргентинцы - готовим. Повсюду в Аргентине люди жарят и готовят мясо на гриле!" - говорит Гектор Гатто, секретарь по вопросам гастрономической политики Буэнос-Айреса.

Окунуться в местную традицию в столицу Аргентины приезжают туристы со всего мира:

"Мы пришли поесть асадо. Мы приехали из Испании по обмену и хотим сочетать приятное с полезным: собираемся попробовать, ведь выглядит это всё довольно вкусно!" - говорит Гонсало Родригес, турист из Испании.

Победительницей турнира в этом году стала Натали Суарес Пардо, которая представляла провинцию Сан-Луис. Она сказала, что гордится тем, что среди 24 участников было четыре женщины.

"Женщинам нелегко проложить путь в гастрономии. Обычно куда тебя посылают? В холодильную камеру, делать салат или десерт. А мы можем гораздо больше, я счастлива, что все теперь об этом знают!"

Помимо еды, национальный чемпионат по асадо включал фестиваль народной музыки и традиционных танцев.