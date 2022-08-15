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Аргентина

Аргентина: победительницей турнира по асадо стала женщина

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 Euronews
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Федеральный турнир по асадо, Буэнос-Айрес, 14 августа 2022 г.
Федеральный турнир по асадо, Буэнос-Айрес, 14 августа 2022 г.   -   Авторское право  Rodrigo Abd/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Главный проспект Буэнос-Айреса в воскресенье заполнили шеф-повара со всей Аргентины. Представители 23 провинций состязались в приготовлении лучшего асадо - популярного в Латинской Америке блюда из мяса, жареного на гриле или открытом огне. Федеральный турнир по асадо проходит в аргентинской столице каждый год.

"Барбекю (асадо) для аргентинцев - это все. Это часть нашей традиции, наших обычаев и нашей культуры. Благодаря ему поддерживается связь с семьёй, это главный кухонный прибор, с помощью которого мы - аргентинцы - готовим. Повсюду в Аргентине люди жарят и готовят мясо на гриле!" - говорит Гектор Гатто, секретарь по вопросам гастрономической политики Буэнос-Айреса.

Окунуться в местную традицию в столицу Аргентины приезжают туристы со всего мира: 

ы пришли поесть асадо. Мы приехали из Испании по обмену и хотим сочетать приятное с полезным: собираемся попробовать, ведь выглядит это всё довольно вкусно!" - говорит Гонсало Родригес, турист из Испании.

Победительницей турнира в этом году стала Натали Суарес Пардо, которая представляла провинцию Сан-Луис. Она сказала, что гордится тем, что среди 24 участников было четыре женщины.

"Женщинам нелегко проложить путь в гастрономии. Обычно куда тебя посылают? В холодильную камеру, делать салат или десерт. А мы можем гораздо больше, я счастлива, что все теперь об этом знают!" 

Помимо еды, национальный чемпионат по асадо включал фестиваль народной музыки и традиционных танцев.