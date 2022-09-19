Аргентинцы победили в кубке мира по танго

Аргентинцы победили в кубке мира по тангоКомментарии
Две аргентинские пары были удостоены титулов победителей Кубка мира по танго в Буэнос-Айресе.
Констанца Виейто и Рикардо Астрада заняли первое место в категории сценического танго.
В салонном танго не знали себе равных Синтия Паласиос и Себастьян Боливар.
Финальный тур проходил на открытой сцене на фоне обелиска Буэнос-Айреса. на открытой сцене на фоне обелиска Буэнос-Айреса. В итоговый конкурс чемпионата мира по танго вышли три российских пары.
В 2020 году чемпионат по танго был в онлайн-формате в связи с коронавирусной инфекцией. С 2021 года вновь возвратился в привычный формат.
Танго - музыкальный жанр, включающий танец, музыку, поэзию и пение был объявлен ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества.