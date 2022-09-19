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мир

Аргентинцы победили в кубке мира по танго

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 Viktoria Sinkevich
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Рикардо Астрада и Констанца Виейто
Рикардо Астрада и Констанца Виейто   -   Авторское право  Luis ROBAYO / AFP

Две аргентинские пары были удостоены титулов победителей Кубка мира по танго в Буэнос-Айресе.

Констанца Виейто и Рикардо Астрада заняли первое место в категории сценического танго.

Танго - это прекрасно. Оно меняет вашу жизнь. Оно изменило мою жизнь. Я счастлив танцевать танго. Люди должны танцевать танго. Мы все должны танцевать танго.
Рикардо Астрада, победитель чемпионата по танго 2022 в Буэнос-Айресе

В салонном танго не знали себе равных Синтия Паласиос и Себастьян Боливар.

Финальный тур проходил на открытой сцене на фоне обелиска Буэнос-Айреса. на открытой сцене на фоне обелиска Буэнос-Айреса. В итоговый конкурс чемпионата мира по танго вышли три российских пары.

В 2020 году чемпионат по танго был в онлайн-формате в связи с коронавирусной инфекцией. С 2021 года вновь возвратился в привычный формат. 

Танго - музыкальный жанр, включающий танец, музыку, поэзию и пение был объявлен ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества.