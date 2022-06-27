Финляндия и Швеция: путь в НАТО

Российское вторжение на территорию Украины поколебало принцип нейтралитета Финляндии и Швеции, который десятилетиями удерживал эти страны от участия в международных конфликтах и войнах. Причины, по которым они придерживались нейтралитета, сильно различались, но при этом были связаны с Россией. Швеция стала нейтральной страной в начале XIX века, потерпев серьёзное поражение в ходе наполеоновских войн, когда лишилась множества владений, включая Финляндию, вошедшую в состав Российской Империи.

В 1939 году началась Советско-финляндская война. Несмотря на то, что финские войска смогли остановить наступление Красной Армии, Финляндия потеряла 40 000 квадратных километров своей территории, включая Западную Карелию. В начале Второй мировой войны финское правительство вступило в союз с нацистской Германией, и этот выбор в итоге обернулся ещё большими территориальными потерями. По завершении войны Финляндия согласилась придерживаться нейтралитета в обмен на гарантии сохранения своей политической самостоятельности.

В годы холодной войны нейтралитет позволил Швеции и Финляндии поддерживать хорошие отношения и со странами Запада и с Восточным блоком, порой выступая между ними посредниками. Но после падения Берлинской стены в 1989 году и последующим распадом СССР в 1991 году обе страны сделали разворот в сторону Запада.

Таким образом «политический нейтралитет» был нарушен, но «военный нейтралитет» по-прежнему сохранялся, притом что Швеция и Финляндия стали часто проводить совместные манёвры вместе с НАТО. После того, как в 2014 году Крымский полуостров был аннексирован Россией, в обеих странах заметно активизировалась дискуссия о вступлении в Северо-Атлантический альянс.

После вторжения России в Украину 24 февраля ситуация стала ещё более напряжённой. Москву обвинили в стремлении пересмотреть итоги холодной войны, перекроить политическую карту и расширить свои границы за счёт территорий, находившихся под ее контролем.

В обеих странах число сторонников вступления в НАТО стало увеличиваться. Проведя консультации с руководством ведущих политических партий, власти убедились в серьёзной поддержке такого курса. Решение о подаче заявки на членство в альянсе, гарантирующем защиту в случае нападения третье страны, вскоре было одобрено парламентами Швеции и Финляндии. Референдумов по этому вопросу проводить не стали.

Таким образом юридические формальности были быстро урегулированы и 18 мая обе страны совместно подали заявку на вступление в НАТО. Решение о расширении альянса приветствовали все его члены, кроме Турции, которая обвиняет Стокгольм и Хельсинки в поддержке курдских активистов. Это стало камнем преткновения, и вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО остаётся открытым.