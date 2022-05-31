ЧАЭС: смена, затянувшаяся на месяц

Ночная смена, затянувшаяся на месяц: 24 февраля сотрудники Чернобыльской АЭС не смогли уйти домой. Российские войска захватили площадку станции в первый же день вторжения, и персонал остался без сменщиков и практически без связи с внешним миром.

Алексей Шелестий, начальник смены электроцеха ЧАЭС:

"Было страшно от того, что́ происходит. Страшно потому что это всё-таки война, это непредсказуемо, это может иметь очень тяжёлые последствия для любого жителя страны".

Безопасность станции беспокоила в те дни весь мир. "Чернобыль" на неработающей АЭС не повторился бы, но "Фукусима" произойти теоретически могла. ЧАЭС не вырабатывает электричество уже больше 20 лет, но самой станции нужна энергия для охлаждения хранилищ ядерного топлива. К 9-му марта энергосеть Украины из-за боевых действий прекратила обеспечивать атомную станцию.

Алексей Шелестий, начальник смены электроцеха ЧАЭС:

"По нашим инструкциям перерыв в питании ЧАЭС составляет максимум 30 минут. В течение этого времени диспетчеры Объединённой энергосистемы Украины должны подать нам напряжение — откуда-нибудь, по любой из линий. А здесь получилось так, что мы пять суток просидели на дизель-генераторах и в итоге вынуждены были включиться от Беларуси".

Остатки российских укреплений в Зоне отчуждения Efrem Lukatsky/The Associated Press

Боёв, вопреки первоначальным сообщениям, в зоне отчуждения не было. Но, по словам сотрудников ЧАЭС, российские военные пренебрегали элементарными нормами радиационной безопасности: копали траншеи в заражённой земле, набивали ей мешки для укрепления позиций и дышали этой пылью, рубили деревья и кусты, которые "вытягивают" из земли радиацию.

Юрий Фомичев, мэр Славутича:

"Мы даже взяли на вооружение такую фразу: российские войска вышли из Чернобыля, но Чернобыль из них уже не выйдет никогда".

Домой сотрудники ночной смены смогли попасть только 20 марта, через три с половиной недели. 31 марта, после неудач на киевском направлении, российские войска ушли из чернобыльской зоны.