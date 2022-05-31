МУС откроет в Киеве специальное бюро

Расследование военных преступлений, совершенных российской армией в Украине, набирает обороты. Международный уголовный суд планирует открыть для этого в Киеве специальное бюро. К совместной следственной группе присоединились также Эстония, Латвия и Словакия. Команда будет координировать усилия и обмениваться доказательствами через европейское судебное агентство Евроюст.

"На сегодня в Украине около 15 тысяч дел о военных преступлениях. Только подумайте об этом. Завтра может быть заведено еще 200-300. В этой категории дел у нас около 80 подозреваемых, 80 человек, которых мы мо жем начать преследовать по закону", — заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

В Украине за военные преступления осуждены уже трое россиян. Во вторник Александра Бобыкина и Александра Иванова приговорили к 11,5 годам лишения свободы за нарушение законов и обычаев войны. По информации следствия, они обстреливали мирные районы Харькова в первый день российского вторжения. Оба признали свою вину.