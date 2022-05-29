Остаться жить в Помпеях

"Я мечтаю летать" - так называется проект, в рамках которого с сентября 2021 года 80 студентов из итальянской провинции Неаполь приняли участие в театральной постановке по пьесе, написанной 2500 лет назад: "Птицы" Аристофана. Сейчас они представляют свою работу в Амфитеатре Археологического парка Помпеи.

"Мы склонны говорить: "Помпеи — это очень важное место, но, к сожалению, жить на этой территории нелегко". А я думаю, что вместо этого нам нужно изменить подход: нужно говорить: "Нам повезло, что в нашем районе есть культурный объект, который может нам дать очень многое". Итак, мы хотим дать этим ребятам перспективу и видение", - говорит Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи

"Птицы" - это история молодого афинянина Аристофана, который устал от войны и коррупции в своем городе и мечтает уехать в поисках лучшего места.

"Мы начали работать с нашими студентами так: "Тебе нравится твой город? Почему ты хочешь уехать?" И именно в тот момент, когда вы переводите не только одну строчку, но и целое состояние ума, имевшее место 2500 лет назад, в наше настоящее, то с этого момента сценарий, история оживает и говорит со всеми нами", - рассказывает постановщик Марко Мартинелли.

"Я играю роль Августа. Он афинянин, который недоволен своим городом и ищет другой город, где он бы мог жить лучше и свободнее, чем в своём", - говорит студент Нунцио Аббруццезе.

Лука Паламара, Euronews:

"Для кого-то это просто древние руины или камни. Для многих они представляют собой интересные и невероятно хорошо сохранившиеся следы древней цивилизации. Но для этих студентов Помпеи - прямой контакт с их корнями, с их культурным наследием, связь этих корней с повседневной жизнью".

Аннарита Импарато, студентка / актриса:

"Я думаю, что для осуществления моей мечты мне нужно уехать из этого города. Я танцовщица, и я не думаю, что мой город может дать мне всё необходимое для достижения того, к чему я стремлюсь".

Мариангела Пинчера, студентка / актриса

"Я бы сравнила себя с хором в этой пьесе. Потому что мне не нравится мой город, и я хочу в один прекрасный день отсюда уехать".

Эти молодые люди, возможно, никогда не покинут родину, но работа над пьесой сделал их увереннее, а голоса звучат звонче и смелее.

Симоне Ди Франко - студент / актёр

"Сначала я краснел от смущения, моё тело выдавало меня. Но сейчас я уже понемногу учусь, привыкаю к тому, как работать с другими людьми".

Филомена Ди Дженнаро - студентка / актриса

"Раньше я была гораздо более неуверенной в себе, боялась выступать перед публикой. И этот опыт помог мне освободиться от тех страхов, которые у меня были перед выходом на сцену".

Пьеса "Птицы" будет показана в Равенне 3 июня, а затем отправится в турне по другим городам Италии. Сотрудничество между Археологическим парком Помпеи и фестивалем в Равенне позволило этим молодым людям понять: театр — это искусство их мечты, и они сами творцы своего будущего.