"Помпеи, 79 год н.э. Римская история"Комментарии
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"Помпеи, 79 г. н.э. Римская история" - так называется большая экспозиция, которая будет представлена публике в Колизее.
Она повествует об отношениях Рима и Помпей в период со Второй Самнитской войны (конец IV века до н.э.) вплоть до извержения Везувия. Это история противостояния, диалога и союзничества, пролить свет на которую смогли итальянские археологи.
Массимо Осанна, директор Археологического парка Помпеи:
"Многое было нами изучено, чтобы понять римскую историю, узнать о жизни римлян и ответить на вопрос, почему Помпеи так хорошо сохранились".
Около 100 археологических находок, видео-инсталляции, графика, виртуальные проекции включает в себя выставка "Помпеи, 79 г. н.э. Римская история". Она будет работать до 9 мая.