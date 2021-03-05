"Помпеи, 79 год н.э. Римская история"

"Помпеи, 79 г. н.э. Римская история" - так называется большая экспозиция, которая будет представлена публике в Колизее.

Она повествует об отношениях Рима и Помпей в период со Второй Самнитской войны (конец IV века до н.э.) вплоть до извержения Везувия. Это история противостояния, диалога и союзничества, пролить свет на которую смогли итальянские археологи.

Массимо Осанна, директор Археологического парка Помпеи:

"Многое было нами изучено, чтобы понять римскую историю, узнать о жизни римлян и ответить на вопрос, почему Помпеи так хорошо сохранились".

Около 100 археологических находок, видео-инсталляции, графика, виртуальные проекции включает в себя выставка "Помпеи, 79 г. н.э. Римская история". Она будет работать до 9 мая.