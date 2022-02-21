Спасти Помпеи: реставраторам помогают роботы и дроны

В 79 году н.э. Помпеи всего за несколько часов превратились из кипящего жизнью города в руины, накрытые вулканическим пеплом от извержения Везувия. Теперь, спустя почти две тысячи лет, реставраторы спасают Помпеи от второй смерти: уже от разрушений, вызванных тысячами туристов, халатностью менеджмента и изменением климата.

"Мы делаем глубокие инъекции под верхний слой штукатурки: между штукатуркой и стеной. Они зависят от отвалившегося куска", — рассказывает реставратор Виттория Кутуло.

В 2016 году Евросоюз выделил на восстановление Помпей 105 миллионов евро, благодаря которым руины удалось спасти от дальнейшей деградации и даже продолжить археологические раскопки.

"Есть места, где все осталось так же, как было: со следами мебели и одежды. Часто в руинах в Помпеях находили целые семьи. Это потрясающий контекст для работы археолога, все очень информативно", — говорит археолог Алессандро Руссо.

Так, например, остатки еды в уличных киосках позволили ученым узнать, что жители Помпей питались рыбой, улитками и козлятиной. Кроме того, выяснилось, что многим помпейцам не хватало денег для того, чтобы иметь кухню и поэтому они покупали фаст-фуд на улице.

С прошлого года археологам и реставраторам помогает в работе и искусственный интеллект: роботы собирают части разрушенных на мелкие кусочки фресок, а дроны в реальном времени отправляют фото и видео процесса ученым.