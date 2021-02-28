Помпеи вновь удивили археологов

При раскопках в Помпеях обнаружена повозка, полностью сохранившаяся с 1-го века н.э. Ученые еще ни разу не находили такой богато украшенный экземпляр — на четырехколесной повозке есть декоративные элементы на эротическую тему, сохранились следы поводьев, подушек и даже отпечаток колоса пшеницы.

"Помпеи продолжают удивлять нас и мы будем проводить исследования еще много лет, раскопки ведутся на территории в 20 га, но, прежде всего, эта находка свидетельствует, что мы можем расширить комплекс, привлечь еще больше туристов со всего мира и одновременно проводить исследования и обучение".

На этом же участке, расположенным за древним ограждением города, археологии ранее обнаружили останки трех коней. Исследователи предполагают, что повозка могла использоваться во время религиозных процессий, посвященных Церере, богине плодородия, или Венере, богине любви и красоты, либо для свадебных церемоний в аристократической богатой семье.

В раскопках принимали участие специалисты самого разного профиля, так как операция была сопряжена с техническими сложностями — повозку обнаружили на глубине шесть метров в районе, где сегодня стоят современные здания.

Раскопки ведутся также при содействии полиции в рамках борьбы с контрабандой культурных ценностей. Ранее в этом районе воры прокопали несколько тоннелей, чтобы ограбить древнеримскую виллу. В отношении двоих жителей домов, расположенных на месте археологических изысканий, проводится расследование, они подозреваются в строительстве сети туннелей длиной более чем 80 метров.