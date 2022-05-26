Бежавшие из Херсона

Толя и Саша показывают свой дом на спутниковых снимках в смартфоне. Один из братьев увидел на них даже свой велосипед. Дом находится в деревне, которая в настоящий момент оккупирована российскими военными.

"Сначала мы жили в нашем селе. А потом пришли орки", - рассказывает Саша.

"Русские", - поправляет его мама по имени Татьяна.

"Русские. Они хотели отобрать у нас машину", - добавляет наш юный собеседник.

"Они вошли с автоматами во двор и начали спрашивать про машину: на дизеле она работает или на другом топливе. Я сказала им, что машина на газу. Они стали говорить: «Мира вам». А я им ответила: «У нас всё было мирно, всё было хорошо, пока вы не пришли в Украину». Я сказала: «Я вас в свой двор не звала, пожалуйста, не приходите сюда, не надо пугать моих детей, моих родных». Они развернулись, ушли. Но рядом стоял сосед, они ему сказали: «Мы к вашей соседке вернёмся, но вернёмся по-другому». Это такие люди, которые слов на ветер не бросают, если они сказали, что вернутся, значит вернутся. Мы решили: всё, собираемся, уезжаем" - плача,делится воспоминаниями Татьяна.

14-летний Толя и 9-летний Саша уехали, оставив там велосипед, друзей, воспоминания. Как и десятки тысяч других бежавших жителей Херсона и окрестностей, перешедших под контроль России.

Новые власти собираются открыть там школы, но уже с другой учебной программой - по российскому образцу. Оставшимся жителям предложат паспорта РФ. Что говорит о твёрдом намерении Москвы закрепиться на оккупированных территориях.

Саша, как и многие другие, считает, что долго это не продлится.

"Как вы думаете, что будет дальше с Украиной?" - справшивает у братьев Аннелиз Боржес, журналист Euronews.

"Война закончится, Украина победит. И мы заберём наши Крым и Донбасс", - отвечает младший.

Сколько времени на это уйдёт? И получат ли Толя и Саша, как и миллионы других украинских детей, семей, шанс на жизнь в мирной родной стране? Вопросы, которые пока остаются без ответа.

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