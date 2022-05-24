Страшные свидетельства оккупации

Став свидетелем первых недель войны в Украине, наш корреспондент Валери Горья вернулась в Киевскую область после отступления российских войск. Свой рассказ Валери ведет от первого лица.

"Жизнь в украинской столице через две недели после отступления российской армии нормализуется. Но я знаю, что вид людей, снова гуляющих по улицам, яркие клумбы тюльпанов на площади Независимости будут резко контрастировать с тем, что ждет меня в селах Киевской области.

Я вернулась в Украину, чтобы задокументировать преступления, совершенные под Киевом в период российской оккупации.

Многие из тихих и зеленых сел и городков там превратились в руины, под которыми похоронены сотни, тысячи людей. Недели оккупации для многих моих собеседников - самая черная полоса, навсегда поменявшая течение их жизни, лишившая близких, имущества, веры в будущее.

Саша, строитель из Ирпени, рассказал и показал мне страшные подвалы, где держали людей, разграбленные и оскверненные оккупантами квартиры, а также место где у него на глазах застрелили друга Саню.

Саша, герой репортажа. Euronews

В Бородянке я смогла своими глазами увидеть, как извлекают из временных могил тела мирных жителей, чтобы захоронить их на кладбище. Во время оккупации близкие не могли как следует предать земле убитых, их закрывали порой прямо у домов.

"Посмотри, какой он был красивый!" - попросила меня Надя, потерявшая 34-летнего сына. Его, рассказывает пришедшая на эксгумацию женщина, расстреляли российские солдаты.

Надежда на эксгумации тела сына. Euronews

Не меньше горя пришлось и на долю жителей другого села - Андреевки. Центральная улица там усеяна фрагментами снарядов. Фермер Николай рассказал мне, как оккупанты расстреляли его сына. "Они сказали, что он передавал по телефону информацию о позициях российской танковой колонны. Это звери! Это не армия! Армия не воюет с детьми и стариками, а они воют".

Пожилой мужчина говорит, что среди пришедших в село солдат было немало "буквально детей, 18-летних пацанов": "Они были голодные. Некоторые плакали, говорили, что не хотели идти воевать, что их заставили".

В Макарове нам разрешили снять очередную эксгумацию: останки семьи, которая сгорела в своей машине, пытаясь выбраться из города по зеленому коридору. Там же мы встретились с Олесей, женщиной, изнасилованной солдатом. Ее мужа расстрелял другой солдат...

Изнасилования мирных граждан, женщин, детей, мужчин, стали приметой этой войны, сообщают украинские юристы. Лариса - адвокат, среди ее клиентов есть те, кто подвергся пыткам и сексуальному принуждению.

Женщина убеждена, что такое отношение к мирным поощряется российским командованием и является одной из форм устрашения.

Городок Буча под Киевом сегодня, наверное, знают во всем мире, именно оттуда пришли страшные фото- и видеоматериалы, свидетельства людей о о жестокости российской амии.

Ольга испытала их на себе. Эта женщина рассказала, как военные задержали ее мужа, как он исчез и лишь через 10 дней был найден в морге.

"Они проломили ему череп, сломали кости", - женщина показывает заключение судебно-медицинской экспертизы. "Они убивали, они пытали, они делали такие ужасные вещи!". Ольга плачет, скрывая лицо от камеры. "Они сказали, что пришли освободить нас, но от кого и от чего? Они освободили нас от самой жизни. Я каждый день жду, когда мой муж вернется домой с работы. Но он никогда не вернется".

Они сказали, что пришли освободить нас, но от кого и от чего? Они освободили нас от самой жизни. Ольга, жительница Бучи.

Никогда не вернется к близким и молодая женщина, мать Татьяны. Ее застрелил снайпер на глазах дочери и мужа. Татьяне - 20 лет, девушка свободно говорит по-английски и готова рассказать о событиях того дня, показать место трагедии.

Татьяна с мамой. Euronews

Я не могу молчать, - говорит она. - Хочу, чтобы мир узнал, что произошло. Может быть, однажды мы узнаем, кто это сделал. И тогда восторжествует справедливость".

На сегодняшний день Генпрокуратура Украины зарегистрировала более 11 тысяч случаев предполагаемых военных преступлений российских солдат против украинских граждан. К моменту моего возвращения были начаты несколько судебных процессов.

Война продолжается, полиция на местах отыскивает новые захоронения, печальная статистика будет расти. Работая над материалом во Франции, я думаю о Татьяне, Ольге, Саше, Дарье и многих других, с кем встретилась в этой поездке. Она стала одной из самых трудных в моей журналистской карьере. Передача слов пострадавших - мой малый вклад в поиск виновных и восстановление справедливости".