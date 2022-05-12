Центр приёма украинских беженцев в пригороде Лиона

Это уникальное место для облегчения административных процедур для беженцев из Украины. Мы в Виллербанне, пригороде Лиона.

Оливье Пеги, Euronews:

"Этот центр по приёму беженцев открылся 28 марта. В первые недели он принимал несколько сотен человек каждый день. Сегодня поток уменьшился. Но центр работает по-прежнему эффективно".

Все необходимые службы находятся в одном здании, в котором когда-то была картонная фабрика. Здесь новоприбывшие сначала получают временный вид на жительство, выдаваемый префектурой.

Жюльен Перрудон, заместитель генерального секретаря префектуры департамента Рона, в котором находится Лион, говорит:

"Знать, что у них есть место, где специально занимаются ими, очень обнадёживает беженцев. Если они войдут в эту дверь, то отсюда выйдут уже с каким-то решением. Или им скажут, что с их досье возникли некоторые сложности и тогда их потом вызовут в префектуру - или же увидят, что с досье всё в порядке и дадут ему ход.

Елена Дорошева приехала несколько дней назад из Днепра на востоке Украины. Она не скрывает эмоций по поводу получения вида на жительство:

"Ну, наконец-то на какое-то время закончатся мои мучения и не будет страха. Я получила действительно защиту. Я жила какое-то время в лагере, в центре приёма беженцев, ко мне очень хорошо относились люди. Французы помогали, переводили, оказали мне действительно помощь, поддержали, кормили. Разговаривали, поддерживали. Я очень благодарна, я бы хотела жить среди таких людей. Если мне разрешили жить шесть месяцев, я очень благодарна Франции, благодарна всем людям, которые нам помогали".

Временный вид на жительство действителен в течение 6 месяцев с возможностью продления до 3 лет. Это "сезам", который открывает много дверей, даёт права в плане медобслуживания, жилья, образования для детей. Он также даёт возможность владельцу работать и получать пособие. Одним словом, знаменует собой начало новой жизни.

"Каждая семья, которая приходит сюда, пытается объяснить мне свою ситуацию. Иногда это очень сложно, - рассказывает переводчица Елена Версан. - Бывают действительно ужасные случаи, особенно если люди приехали из разбомблённых и опустошённых районов. Но я стараюсь сделать максимум, чтобы успокоить их, заверить, что все будет хорошо, что им рады здесь, во Франции".

Этот приемный центр стал жертвой своего успеха. Некоторые беженцы из других стран теперь сожалеют, что такие условия приема предусмотрены только для украинцев.