Полученные в детстве шрамы войны останутся на всю жизнь

Война не щадит никого. Но именно дети являются самой уязвимой категорией населения. Алина и Кристина большую часть последних месяцев провели под землей.

Алина, 11 лет, жительница Николаева: "Я просыпаюсь, иду чистить зубы. Затем я завтракаю, затем я сажусь за уроки. Потом отдых, игры. Потом обед. Потом опять играем на улице. Когда звучит сирена, или начинается бомбежка, мы играем в подвале. В тот момент, когда бомбят, в подвал спускается мама. Папа остается наверху. Но когда сильная бомбардировка, папа тоже спускается. В этот хочется, чтобы не бахало, и ничего не прилетело".

Вторжение России в Украину оказало разрушительное воздействие на все аспекты жизни в стране. Как и в случае с другими вооруженными конфликтами, особенно сильно страдают дети.

Джо Инглиш, представитель ЮНИСЕФ: "Я не думаю, что в Украине есть хотя бы дин ребенок, которого так или иначе, не коснулся бы этот конфликт. В более тяжелых случаях у детей, которые непосредственно подвергались насилию, пережили недели бомбардировок, жили под землей в убежищах, может развиться посттравматическое стрессовое расстройство".

Массовое перемещение людей привело, в том числе к тому, что некоторые дети стали жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации, в то время как сама война подвергает миллионы людей смертельному риску. С начала войны в Украине, по данным ООН, погибло более 250 детей.

"Особых знаний не требуется, чтобы понять, навредит ли война детям", - говорит доктор Джек Шонкофф из Центра детского развития при Гарвардском Университете. Специалист сказал Euronews, что полученные в детстве шрамы войны, останутся и во взрослом возрасте.

Джек Шонкофф, доктор медицинских наук, Гарвардский Университет: "Что происходит внутри организма, когда запускается реакция на стресс? Повышается уровень гормонов стресса, учащается сердцебиение, растет кровяное давление, активируется иммунная система, организм буквально на взводе. Уровень сахара в крови повышается, давая энергию нашему мозгу, чтобы мыслить более ясно… и нашим мышцам, чтобы сражаться, или бежать.

Все эти системы, если они не возвращаются к исходному состоянию, начинают оказывать влияние на части мозга, отвечающие за поведение, психическое состояние и психическое здоровье. Сбой может повлиять на сердечно-сосудистую систему, иммунную систему и метаболические процессы. Проблемы с психическим здоровьем чрезвычайно важны, но также важны и проблемы с физическим здоровьем, но они появятся позже".

Пока люди здесь с трудом представляют даже свое ближайшее будущее:

"Ничего не понятно. Что можно сейчас предвидеть? Накроют нас ракетами? Что то загадывать? Смысл? Сейчас ракета прилетит, все, нас не будет. Какой смысл что-то говорить? Живем одним днем. Живы, так живы, и слава Богу".