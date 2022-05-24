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Украина

Иностранные журналисты посетили оккупированный Россией Херсон

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Херсон
Херсон   -   Авторское право  кадр из видео FRFT via EVN   -   FRFT

Обугленные военные автомобили, повсюду служащие российской армии. Так выглядит дорога в Херсон. Сюда в сопровождении военных прибыли журналисты из ряда западных стран. 

 Херсон был захвачен в самом начале российского вторжения в Украину. Свыклось ли население с новой реальностью? Контролер Наташа сказала, что с ней российские военные всегда вели себя нормально, но она хочет чтобы их здесь не было.

Наташа, жительница Херсона: "Я украинка, я живу на своей земле. Я хочу, чтобы Херсон был свободным, чтобы было так, как раньше. Раньше мы жили хорошо, нормально, спокойно и свободно".

"Вы не боитесь такое говорить", -  спрашивает репортер.

Наташа, жительница Херсона: "Нет, я не боюсь. А, что мне грозит? Убьют меня, пусть убивают".

В городе все еще можно увидеть украинские флаги. Пока их не закрасили. На крышах официальных учреждений развиваются флаги российские.

Назначенный российской стороной замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал журналистам о своем видении будущего региона: "Мы являемся, подчеркиваю, Херсонской областью, и Херсонской областью мы войдем в состав России как полноценный субъект Российской Федерации".

Расположенный в Херсонской области на берегу Черного моря Скадовск также находится под контролем российских военных. В их присутствии жители отвечали на вопросы репортеров: 

"Спокойно хорошо тихо. Единственное, хотелось бы, чтобы работали все магазины, все банки".

"Мы бы хотели мира и быть внеблоковым государством, как Швейцария, как Швеция. Швейцария маленькая страна, которая живет на протяжении 200 лет не воюя".

С 23 мая в области официально введена бивалютная зона: рубль получил хождение наряду с гривной.