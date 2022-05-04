Запретят ли аборты в США?Комментарии
После того, как в американской прессе был обнародован черновик документа Верховного суда США отменяющего решение 50-летней давности о безоговорочном праве женщин на аборты, тысячи американцев вышли на демонстрации против готовящихся нововведений. Члены правящей демократической партии поддержали протесты граждан.
Американские СМИ отмечают, что утечки, касающиеся внутренних обсуждений в Верховном суде США, очень редки. Найти и наказать виновных призвал также лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.
Митч Макконнелл, лидер сенатского меньшинства:
— В течение многих лет радикальные левые нападали на институт Верховного суда.И в этот раз, ведущие демократы начали публиковать дикие заявления о том, что может решить суд, наполненные нездоровой риторикой, которая может легко подстрекать и поджечь спичку.
Утечка информации может привести к изменениям политического ландшафта в стране и смены риторики демократов на промежуточных выборов в Конгресс. Не исключено, что отмена федерального закона приведет к запрету абортов в тех штатах, где у власти находятся республиканцы.