Запретят ли аборты в США?

После того, как в американской прессе был обнародован черновик документа Верховного суда США отменяющего решение 50-летней давности о безоговорочном праве женщин на аборты, тысячи американцев вышли на демонстрации против готовящихся нововведений. Члены правящей демократической партии поддержали протесты граждан.

— Те лидеры республиканцев, которые пытаются использовать закон против женщин. Ну, мы говорим: как они смеют? Как они смеют указывать женщине, что она может делать и чего не может делать со своим телом? Камала Харрис, Вице-президент США

Американские СМИ отмечают, что утечки, касающиеся внутренних обсуждений в Верховном суде США, очень редки. Найти и наказать виновных призвал также лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.

Митч Макконнелл, лидер сенатского меньшинства:

— В течение многих лет радикальные левые нападали на институт Верховного суда.И в этот раз, ведущие демократы начали публиковать дикие заявления о том, что может решить суд, наполненные нездоровой риторикой, которая может легко подстрекать и поджечь спичку.

Утечка информации может привести к изменениям политического ландшафта в стране и смены риторики демократов на промежуточных выборов в Конгресс. Не исключено, что отмена федерального закона приведет к запрету абортов в тех штатах, где у власти находятся республиканцы.