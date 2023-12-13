Законопроект об ограничении доступа к абортам в России

By Euronews

В Госдуму России внесён законопроект, ограничивающий доступ к абортам: усиливается государственный контроль за искусственным прерыванием беременности.

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Российские законодатели внесли в Госдуму в среду законопроект об исключении частных клиник из списка медицинских учреждений, имеющих право делать аборты. За последние шесть месяцев Москва усилила государственный контроль за доступом к искусственному прерыванию беременности, а в некоторых регионах "склонение к аборту" теперь запрещено законом.

В прошлом месяце Патриарх Московский и всея Руси потребовал вывести закон на федеральный уровень

Большинство женщин, опрошенных в Москве Европейским вещаательным союзом, выступили против запрета абортов.

Некоторые правительственные чиновники призвали депутатов не пугать женщин и оставить право принятия решения за семьями. Наблюдатели предполагают, что за открытыми дебатами по этому вопросу, идущими сейчас в государственных СМИ, стоит предвыборная стратегия.