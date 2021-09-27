В Сан-Марино легализуют аборты

Граждане крошечной республики Сан-Марино на прошедшем референдуме подавляющим большинством проголосовали за легализацию абортов. Закон, запрещающий искусственное прерывание беременности, даже в случае прямой угрозы здоровью женщины, действовал здесь с 1865 года. Нарушительницам грозил срок от шести месяцев тюремного заключения. Врачам - от трех до шести лет лишения свободы.

Карен Прукколи, президент Союза женщин Сан-Марино: "Мы победили. "За" высказались более 70% избирателей, участвовавших в плебисците. Это выдающийся результат. В рамках нашего Союза женщин нам удалось объединить самых разных людей. Есть женщины, которые являются членами как правоцентристских, так и левоцентристских партий, женщины-католички и женщины-атеистки. Благодаря Союзу мы убедили граждан голосовать "за". Это позволило нам достичь такого исторического результата".

Теперь дело за правительством. После референдума кабинет министров призывают как можно скорее разработать новый закон.

Елена Тоннини, глава МВД Сан-Марино: "У Сан-Марино есть четкое представление по вопросу, который выходит за рамки политики и политических партий. Это то, что имеет отношение к частной жизни людей, их собственному опыту. Данный подход поможет нам создать соответствующий закон, над котором мы будем работать в ближайшие шесть месяцев".

Женщины Сан-Марино убеждены, что настало время перемен. Об этом многие из них, особенно молодые жительницы республики, сказали корреспонденту Euronews:

"Изменения абсолютно необходимы, потому что в своей стране женщины должны быть защищены в случае, если они решат прервать беременность. То, что в Сан-Марино нет такого закона, - очень плохо".

"Я живу в Италии, но родом я из Сан-Марино. Так что я из числа избирателей, которые находятся за границей. У таких людей есть опыт и знание того, как все происходит в других местах. Мы видим, что у людей есть права, необходимые для защиты представителей каждой возрастной группы и обоих полов. Этот референдум важный сигнал, который заставит Сан-Марино выйти из средневековья".

"Женщины должны иметь детей. Мне нечего больше добавить", - говорит пожилая жительница Сан-Марино.

Euronews: "Так Вы против?"

"Да, я против. Они могут делать все то, что хотят, но в семьях сегодня меньше детей, чем было раньше".

Джорджия Орланди, Еuronews: "Республика Сан-Марино оставалась одной из немногих европейских стран, где прерывание беременности было незаконным. Дебаты об абортах в Европе еще далеки от завершения. Во многих случаях, как в соседней Италии, легализация абортов - результат многолетней борьбы, которая еще не закончена. Та же Италия лишь не так давно одобрила амбулаторное применение абортивных препаратов".