США: протесты сторонников права на аборт

Сторонники права на искусственное прерывание беременности организовали в субботу сотни маршей и митингов по всей Америке, выражая своё возмущение тем, что Верховный суд США скоро может вычеркнуть право на совершение аборта из перечня гарантированных конституцией.

В СМИ просочилась информация о том, что консервативное большинство суда намерено отменить знаменательное историческое решение Роу против Уэйда, которое считается одним из наиболее политически значимых в истории страны. Если это произойдёт, то власти отдельных штатов смогут вводить запреты или значительные ограничения на аборты. Около 50 штатов, в основном республиканских, уже завили, что намерены это сделать. Решение Верховного суда ожидается в июне.

Демократы настаивали на включении права на аборт в федеральный закон об охране здоровья женщин. Но несколько дней тому назад республиканцы и один демократ в Сенате США подорвали усилия по продвижению этой меры. Противники права на аборт (обязательно в медицинских учреждениях) считают, что это не часть медицинского обслуживания, так как, по их словам, "беременность - это не болезнь".

Техас и Кентукии входят в число штатов, где ожидается отмена права на искусственное прерывание беременности в случае соответствующего решения Верховного суда. Массовые демонстрации протеста прошли в Хьюстоне, а в Луисвилле около тысячи протестующих собрались возле клиники организации Planned Parenthood. В прошлом году Минюст США подал в суд на Техас из-за нового закона о запрете абортов после шестой недели беременности.