Мексика декриминализирует аборты

Прерывание беременности не может считаться преступлением: такое решение принял Верховный суд Мексики, сославшись на практику штата Коауила, где за аборт в первом триместре женщина могла на три года отправиться в тюрьму. Мексиканские юристы уже назвали решение переломным для обществ,. где свыше 90 процентов населения - католики.

Артуро Залдивар, глава Верховного суда, отметил: "Отныне уголовное преследование сделавшей аборт женщины невозможно, так как это идет вразрез с решениям нашей инстанции, четко определившей критерии отношении практики прерывания беременности".

До сих пор некоторые мексиканские штаты разрешали аборт только случае изнасилования. А в соседнем Техасе принят закон, запрещающий делать аборты с момента , когда у эмбриона начинает прослушиваться сердцебиение. Закон не предполагает уголовного преследования нарушителей, но позволяет штрафовать их на крупную сумму.