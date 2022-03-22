Настроения русских в Эстонии

В прибалтийских странах живет огромное русскоговорящее меньшинство. Манипулирует ли ими лидер России или они лояльны Евросоюзу? Эстония — член НАТО, оборонительной организации, гарантирующей безопасность этой страны. Но боятся ли эстонцы своего восточного соседа? Корреспондент Euronews Ханс фон дер Брели съездил в Нарву, что всё увидеть собственными глазами.

Тамара, пожилая женщина на автобусной остановке: наверное, Путин знает, что делает. "Если бы они не бомбили Донбасс, ничего бы не было. Они сами виноваты, украинцы. Они вынудили Путина".

"Некоторые люди, наверное, находятся под влиянием телевидения", - полагает Анна, прогуливающая собаку и показывающая город гостям из России.

Вот поэтому европейский союз принял решение отключить российские телеканалы. Многие люди, с которыми я общался на улицах Нарвы несогласны с этим решением, особенно пожилые, которые плохо владеют эстонским языком.

Я приехал в восточную Европу не в первый раз. За 20 лет работы на телеканале Евроньюс я приезжал сюда по разным поводам: вхождение Эстонии в Евросоюз, в Еврозону, в НАТО, загрязнение окружающей среды на месторождениях горючего сланца, годовщина "поющей революции", обсуждение интеграции русскоговорящих. А также страхи, вызванные войной на Украине в 2014 г. Сейчас мы снова вернулись к этой теме: угрожает ли что-либо странам Прибалтики? С помощью государственного телевидения Россия много лет пытается влиять на местных жителей.

Более 70% людей в восточных районах Эстонии - русскоговорящие. В Нарве на русском говорят более 90%. Лояльны ли они Эстонии? К чему ближе Нарва, к Эстонии или России? Я задал прохожим провокационный вопрос: кому должна принадлежать Нарва? Люди отвечали на вопрос охотно.

Ольга: Я думаю, лучше быть в Эстонии. Всё-таки это маленькое государство и к людям внимания больше.

Владислав: Ну мы в Эстонии, и так вроде бы всё хорошо, зачем что-то менять? Конечно, должна остаться в Эстонии, Нарва — территория Эстонии.

Наталия: "Как мы будем членом России-то? Не знаю, в Эстонии, конечно. Ну потому что у меня дети граждане Эстонии, я гражданка".

Роман: "Эстония — это порог Европы, как в доме. На пороге Европы. Поэтому мы себя чувствуем, как в Европе. Только на пороге Европы. Когда входишь домой и чувствуешь себя уже дома".

Легко ли русскоговорящему стать членом эстонского общества? "Да", - говорит Анна. После семилетней учёбы в Москве на юриста она вернулась в свою родную Нарву. Тогда как Анна выучила эстонский и стала двуязычной, её муж говорит только на русском. Не все знакомые Анны думают также, как она. Поэтому политика - запретная тема в ее семье: "Я, честно, не чувствую никакую разницу между эстонцами и русскими. Для меня мы все общие, все единые. Какая разница, где я родилась, в Нарве, в Таллине? Я могу и на русском общаться, могу и на эстонском. У меня есть друзья эстонцы, друзья русские. Никакой дискриминации не существует вообще".