Эстония требует от России объяснений за задержание консула

Эстония ожидает от России официальных разъяснений в связи с задержанием консула Марта Лятте в Санкт-Петербурге во вторник, сообщила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

"Мы ждем официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося", - сказала она порталу ERR. Политик выразила уверенность в том, что консул "выполнял повседневную работу дипломата", и назвала предъявленные ему обвинения "безосновательными".

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Аари Леммик назвала арест дипломата "провокацией" со стороны России. "Это новый пример того, что Россия не хочет конструктивных отношений со своими соседями и Европейским союзом", - добавила она.

ФСБ России во вторник задержала эстонского консула в Санкт-Петербурге во время "получения им секретных документов". В спецслужбе подчеркнули, что "данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". К иностранному дипломату должгы быть применены меры в соответствии с нормами международного права.

Это не первый шпионский скандал с участием России за последние годы. В апреле консул Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был арестован за попытку получения секретной информации. Ему было предложено покинуть территорию России.

Ряд европейских стран неоднократно обвинял Россию в шпионаже. Ранее Чешская Республика обвинила Москву в организации взрывов, уничтоживших склад боеприпасов на своей территории в 2014 году.