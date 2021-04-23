Латвия, Литва и Эстония высылают российских дипломатов

Обновление: в тот же день о высылке одного российского дипломата заявили и власти Эстонии. "Своими действиями Россия нарушает международное право, ставит под удар европейскую безопасность. Это неприемлемо", - говорится в заявлении МИД страны. В своем официальном Twitter представили российского посольства назвали подобный шаг "**недружественной и абсолютно безосновательной акцией", "деструктивные последствия которой для двусторонних отношений будут ощущаться еще долгое время".**

Латвия и Литва высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Об этом заявили главы МИД двух стран.

"Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников", - отметил в своем Twitter глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс.

Сообщается, что из Риги вернется домой один сотрудник посольства РФ, из Вильнюса - два. Они должны покинуть страны своего пребывания в течение недели.

Ранее дипломатический конфликт между Прагой и Москвой возник после того, как первая выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ, которых заподозрили в работе под дипприкрытием на спецслужбы и в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. После ряда "зеркальных" ответов, чешские власти обратились к союзникам по ЕС и НАТО с призывом к принятию общих мер по отношению к России.

Москва заявила решительный протест чешскому послу из-за действий властей его страны в отношении своих дипломатов. Представитель МИД РФ Мария Захаров назвала заявления Праги "абсолютно оголтелой антироссийской риторикой", отметила "общий заказ" на подобное поведение и пригрозила ответом Прибалтике.