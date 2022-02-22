Иран: ядерная сделка может быть подписана "за считаные часы", если Запад проявит гибкость

Переговоры в Вене по ядерной сделке, будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), важность прямого диалога между Тегераном и Вашингтоном, а также отношения с соседями, в частности с талибами* иСаудовской Аравией, роль и место Евросоюза в новой внешней политике Ирана, возможность открытия представительства ЕС в Тегеране – вот основные темы, которые мы обсудили в Мюнхене с главой иранской дипломатии.

Мы также затронули тему обмена заключенными между Ираном и ЕС и спросили, что министр думает об иранских гражданах, проживающих за рубежом, которые хотели бы посетить свою родную страну, но опасаются преследований или арестов.

Бабак Камиар, Euronews: "Господин Амир-Абдоллахиан, добро пожаловать в программу "Глобальный диалог" на Euronews. Это ваше первое интервью на фарси иностранному СМИ, мы рады, что вы согласились ответить на наши вопросы.

Господин министр, не могли бы вы кратко пояснить, в чем заключается серьезность подхода Ирана к переговорному процессу? Могут ли так называемые "иранские инициативы" в Вене как-то улучшить качество жизни иранских граждан, повысить их покупательную способность?"

Хоссейн Амир-Абдоллахиан, министр иностранных дел Ирана: "С самого начала правительство доктора Ибрахима Раиси выработало подход к переговорам в Вене по снятию санкций, который можно срезюмировать так: либо мы не вступаем в переговоры, либо мы их начинаем, но при этом обеспечиваем необходимые условия для для того, чтобы они коррелировались с прагматичной позицией иранского правительства.

Так что мы не прилетели в Вену для того, чтобы вести переговоры ради переговоров, но ради заключения сделки. Я полагаю, мы ещё никогда не были так близки к положительному исходу. Хоссейн Амир-Абдоллахиан Министр иностранных дел Ирана

Бабак Камиар, Euronews: "Замечательно, что соглашение может быть скоро достигнуто, но позвольте вернуться к моему вопросу: когда простые люди смогут ощутить улучшение своего уровня жизни?

Мы много говорим о политике, но я думаю вы согласитесь с таким моим утверждением: изоляция Ирана имеет многочисленных выгодополучателей, но есть и те, кто страдает: а это простые граждане, бедные слои населения.

Как бы то ни было, согласно дипломатическим источникам, подписание соглашения ожидается через несколько дней или недель... Поправьте меня, если у вас есть более точный календарь, мы будем рады услышать детали".

Хоссейн Амир-Абдоллахиан, министр иностранных дел Ирана: "Давайте, я сначала поправлю вашу формулировку. Мы вовсе не считаем, что Иран находится в изоляции. Незаконные односторонние санкции со стороны США, бездействие Великобритании, Франции и Германии начиная с 2015 года стали источниками проблем для Ирана, но несмотря на все их усилия, в частности во время президентского срока Дональда Трампа, объявившего программу "максимального давления" на Иран, они не добились изоляции нашей страны.

Вы спрашиваете меня, какие ожидаются последствия для жизни людей, их доходов... Послушайте... мы продвигаемся в работе над соглашением, ещё остаются некоторые противоречия, нерешенные вопросы, "красные линии". В Вене мы выступили с многочисленными инициативами и продемонстрировали гибкость нашего подхода. И если сегодня мы говорим, что как никогда близки к успешной развязке, надо уточнить, что мы проинформировали американцев через посредников, а представителей трёх европейских стран через моих коллег в Вене о том, что теперь очередь Запада проявлять гибкость и изобретательность.Теперь слово за Западом.

Мы полагаем, что, если Запад более реалистично посмотрит на то, что происходит в Вене, то сделку можно будет заключить за считаные часы. Так что, по нашему мнению, срок подписания документа зависит целиком от Запада. Хоссейн Амир-Абдоллахиан Министр иностранных дел Ирана

Мы, со своей стороны, серьёзно нацелены на работу в рамках переговорного процесса, несмотря на то, что западные представители многократно заявляли о готовности выйти из-за стола переговоров.

В беседе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем на полях Мюнхенской конференции по безопасности, я сказал, что мои коллеги останутся в Вене и продолжат работу, нацеленную на достижение быстрого и устраивающего всех соглашения. Однако, если наши партнеры не продемонстрируют необходимые гибкость и предприимчивость, именно на их плечи ляжет ответственность за провал переговоров".

Бабак Камиар, Euronews: "Чтобы избежать того тупика, в который зашли переговоры при Дональде Трампе, вы выставляли требования о политических гарантиях, добивались политических заявлений. Не думаете ли вы, что приход американских компаний в Иран стал бы ещё лучшей гарантией?

Хоссейн Амир-Абдоллахиан, министр иностранных дел Ирана: "Я думаю, одна из проблем, с которых мы столкнулись в рамках СВПД, была связана именно с американскими компаниями, а также влиянием доллара на банковскую систему. Даже до выхода США из договора в 2015 году с их стороны инициировались некоторые ограничения.

По этой причине, всякий раз, когда мы получаем сообщения о доброй воле президента Байдена и сопоставляем эти слова с действиями Джо Байдена и его администрации, мы наблюдаем парадоксальную картину. С одной стороны, они отправляют нам сигналы, свидетельствующие о конструктивном настрое, с другой – в то же самое время вводят новые санкции против официальных лиц Ирана или даже частных лиц. Хоссейн Амир-Абдоллахиан Министр иностранных дел Ирана

Следовательно, мы обращаем внимание именно на действия американцев. Мы будем судить исходя из конкретных шагов".

Бабак Камиар, Euronews: "Является ли построение последовательных отношений с ЕС, в особенности в финансовой и торговой сферах, приоритетом внешней политики Ирана? Или для вас это уже менее важно, чем раньше?"

Хоссейн Амир-Абдоллахиан, министр иностранных дел Ирана: "Внешнеполитический курс нового иранского правительства, известного как народное правительство реформистов, основывается на сдержанности, достижении равновесия, интенсивной дипломатии и взаимовыгодном сотрудничестве. Согласно этой доктрине, мы не выпускаем из вида отношения с партнерами по всему миру, Европа не является исключением. Мы ясно дали понять нашим французским, британским и немецким партнерам, что несмотря на важность наших связей с ними, мы не сводим Европу к этим трём странам. Поэтому мы следуем индивидуальным планам, нацеленным на развитие наших отношений с каждой европейской страной, и новое правительство продолжит эту политику".

Бабак Камиар, Euronews: "Вы выступаете против идеи открытия представительства ЕС в Тегеране? Обсуждали ли вы этот вопрос с господином Боррелем?"

Хоссейн Амир-Абдоллахиан, министр иностранных дел Ирана: "Обсуждал, и не один раз. Недавно об этом у меня спрашивал даже посещавший Иран министр иностранных дел Финляндии. Анализируя историю наших недавних отношений, могу вам сказать, что всякий раз, как мы приближались к открытию представительства ЕС в Иране, в Европе имел место рукотворный кризис, направленный против Исламской Республики Иран.

Таким образом нам дали понять, что несмотря на наше желание распахнуть дверь европейскому представительству, незадолго до его открытия, Европу опять будет сотрясать рукотворный кризис, связанный с этим. Соответственно, это вряд ли поможет улучшить ситуацию, хотя я думаю, эта идея должна оставаться на повестке переговоров, и необходимо продолжать работу в этом направлении".

Бабак Камиар, Euronews: "На переговорах в Мюнхене мы снова коснулись темы обмена заключенными. Мне хотелось бы знать, было ли достигнуто какое-то соглашение. Идет ли речь только об американских заключенных или также о европейцах, особенно тех, кто обладает двойным гражданством и в данный момент находятся в иранских тюрьмах?"

Хоссейн Амир-Абдоллахиан, министр иностранных дел Ирана: "Что ж, очень незначительное число иранцев с двойным гражданством, к сожалению, занималось шпионажем. Они признали свою вину, их действия привели к разрушительным последствиям. Например, один из осужденных работал на израильскую разведслужбу "Моссад", это привело к теракту, в котором погибли иранские учёные. Судебная система не может просто так перешагнуть через это.

Тем не менее в прошлом году мы заключили соглашение пакетного формата об обмене с американцами, британцами и другими странами. Было согласовано число заключенных, подлежащих обмену, договорились о дате, но в последний момент американцы приостановили процесс. Мы заявили, что готовы решать этот вопрос, когда другая сторона будет готова, будь то в рамках переговоров по ядерной сделке, или вне венского формата. Для нас это исключительно гуманитарный вопрос, мы не видим необходимости связывать его с ядерным досье".

Интервью с министром иностранных дел Ирана Euronews

Бабак Камиар, Euronews: "18-летний Алиреза Фирузджа, гроссмейстер, призер чемпионатов мира, второй шахматист в мировом рейтинге, теперь выступает за Францию. Недавно была опубликована его фотография с премьер-министром этой страны. Конечно, это его свободный выбор. Но тем не менее, вашему правительству было бы приятнее, если бы этот снимок был сделан в Тегеране? Новое правительство и, в частности дипломатическое ведомство, которое вы возглавляете, озадачено проблематикой "утечки мозгов"?"

Хоссейн Амир-Абдоллахиан, министр иностранных дел Ирана: Мы следуем определенной стратегии по возвращению соотечественников. Все знают, как высоко ценят в мире талантливых иранцев, представителей нашей элиты. Они находят себе применение по всему миру, и мы не хотим лишать мир этого шанса. Однако нам следует поощрять возвращение некоторых наших соотечественников, предоставляя им необходимые условия для развития потенциала в родной стране. Их достижения, знания и опыт в различных областях пойдут на пользу иранскому народу. Мы активно над этим работаем.

Недавно на сайте МИДа мы добавили рубрику, призванную бороться с таким феноменом, как "иранофобия". Вы знаете, сотни тысячи иранцев, проживающих за рубежом, беспрепятственно путешествуют, приезжают в страну. А вот тех, кто испытывает трудности, можно пересчитать по пальцам двух рук, их число несравнимо меньше.

Несмотря на это западные СМИ так раздувают освещение этой горстки проблемных случаев, что некоторые иранцы опасаются возвращаться на родину, быть может они никогда не вернутся".

Бабак Камиар, Euronews: "Однажды вы пообещали, что иранцы смогут свободно приезжать в Иран и перемещаться по стране. Это обещание ещё в силе? Сообщалось, что некоторые из пассажиров подвергались допросу в аэропорту имени Имама Хомейни. Я не знаю, намерено ли это было сделано или это просто дело случая?"

Хоссейн Амир-Абдоллахиан, министр иностранных дел Ирана: "На веб-сайте министерства в разделе, который касается консульских услуг, мы добавили рубрику "Вопросы путешественников".

Каждый иранец может предоставить личные данные, уточню, речь идёт об очень ограниченном объёме информации, и получить ответ МИДа о том, грозят ли ему какие-либо сложности с пересечением государственной границы.

Бабак Камиар, Euronews: "То есть, если этот сайт, эта система информирует гражданина Ирана о том, что всё в порядке, он может спокойно собирать чемодан? Вы гарантируете это?"

Хоссейн Амир-Абдоллахиан, министр иностранных дел Ирана: "Не позднее, чем через 10 дней, мы предоставим ответ, согласованный с судебными властями, органами безопасности и разведки, и мы несем ответственность за сформулированный нами ответ.

Кстати, я хотел бы подробнее остановиться на примере с одним из таких соотечественников, который направил нам запрос, и система подтвердила ему, что он может беспрепятственно вернуться в Иран. Месяц назад он обратился в наше Генеральное консульство, так как у него забрали паспорт в аэропорту. Мой заместитель и я лично позвонили ему, чтобы узнать, в чём конкретно проблема, и я понял, что речь шла о простой формальности. Мы предложили ему сходить за паспортом на следующий день, и дали ему гарантию, что срок действия документа будет продлен.

Бабак Камиар, Euronews: "Давайте поговорим о соседях Ирана. Начнем с ваших отношений с движением "Талибан"*. Нам неизвестно, признаёт ли иранское правительство новые власти в Кабуле или ждёт, как поведут себя другие страны?

Мой второй вопрос касается Саудовской Аравии. В Эр-Рияде считают, что переговоры с Ираном не принесли значимых результатов. Однако, эти страны расположены в непосредственной близости от Ирана, что вы об этом думаете, это важная для вас повестка?

И позвольте мне задать вам последний вопрос. Вы знаете, что господин Эрдоган подписал 13 важнейших торговых договоров в ходе своего недавнего визита в Объединённые Арабские Эмираты. В поисках альтернативы иранскому газу Ирак ведет переговоры с Катаром и другими игроками. Какова ваша позиция, каковы приоритеты Ирана в отношениях с соседями?

Хоссейн Амир-Абдоллахиан, министр иностранных дел Ирана: "Буду краток. Что касается Афганистана, мы поддерживаем контакты с переходным правительством в Кабуле, около двух месяцев назад исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана был в Тегеране. В ходе переговоров мы донесли до него нашу позицию: критерий признания новых властей Афганистана – это создание инклюзивного правительства, включающего в себя представителей всех этнических групп. У нас общая граница, около девятисот километров, конечно, для нас это важно.

Каждый день более 5 тысяч афганцев, среди них женщины и детей, пребывают к нашим границам. Это серьезные цифры.

Из-за проблем с безопасностью на нашей границе мы вынуждены поддерживать диалог с переходным правительством Афганистана. В Кабуле работает наше посольство. Но в целом мы ждем формирования нового инклюзивного правительства. Хоссейн Амир-Абдоллахиан Министр иностранных дел Ирана

Что касается Саудовской Аравии, мы приветствует нормализацию отношений. Месяц назад три наших дипломата обосновались в Джидде, в штаб-квартире Организации исламского сотрудничества. До этого мы провели 4 серии переговоров, и наше дипломатическое присутствие ясно свидетельствует о том, что достигнут определенный прогресс.

Теперь об Ираке: хотелось бы подчеркнуть, что у каждого игрока есть определенные возможности, но никто не может заменить Исламскую Республику Иран в вопросе энергетики, Ираку тоже это вряд ли под силу. К тому же, снятие санкций позволило бы Ирану вернуть себе своё положение в экономике региона.

Президент Ирана Ибрахим Раиси (справа) на VI Газовом саммита Форума стран – экспортёров газа в Дохе (Катар) 22 февраля 2022 г. Untitled/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Завидная выдержка иранского народа и его способность преодолевать трудности позволили ему на протяжении 43 лет успешно сопротивляться жесткому санкционному давлению. Наша же задача – добиться в Вене снятия незаконных односторонних санкций со стороны США. Все участники переговоров должны выполнять свои обязательства. Я надеюсь, что этот новый для нас этап ознаменуется плодотворным и эффективным двусторонним сотрудничеством с отдельными странами, как в регионе, так и в мире. Мы оптимистично смотрим в будущее".

*Движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено в России.