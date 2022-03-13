Иран обстрелял центры "Моссада" в Ираке

Не менее 12 ракет упали в воскресенье рядом с обширным консульским комплексом США в Эрбиле, центре полуавтономного региона на севере Ирака, управляемого курдами.

Ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), отметив, что удар высокоточными ракетами был нанесён по центрам подготовки израильской разведки "Моссад" в Эрбиле как ответ на израильский удар в Сирии, в результате которого погибли два революционных гвардейца.

_ "Безопасность и мир исламской родины – это красная линия для вооруженных сил Ирана, и они не позволят никому угрожать или нападать на свою страну",_ – говорится в заявлении КСИР. Сообщений о пострадавших в инциденте не поступало, но аналитики опасаются, что он может стать поводом для новой эскалации между Вашингтоном и Тегераном.

В настоящее время идут американо-иранские переговоры о возобновлении ядерного соглашения 2015 года. Но новое условие выдвинула Россия, потребовав, чтобы её торговля с Ираном была освобождена от санкций, введённых в свхи с войной на Украине.

Ранее ракетным обстрелам и атакам беспилотников подвергались американские войска в международном аэропорту Эрбиля. США обвиняли в этом связанные с Ираном группы боевиков и шиитских ополченцев. Но официальный Тегеран свою причастность к этим нападениям отрицал.