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Иран

Иран отключил камеры МАГАТЭ

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Иран отключил 27 камер, с помощью которых МАГАТЭ наблюдало за тем, выполняет ли Тегеран свои обязательства
Иран отключил 27 камер, с помощью которых МАГАТЭ наблюдало за тем, выполняет ли Тегеран свои обязательства   -   Авторское право  Mehdi Ghasemi/AP2005

Иран ускоряет установку новых центрифуг для обогащения урана — на такой шаг Тегеран пошёл вслед за отключением камер, с помощью которых МАГАТЭ следило за ядерными объектами страны. Власти Исламской республики называют всё это ответными мерами на резолюцию МАГАТЭ: в среду участники организации осудили Иран за нежелание сотрудничать.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ:

"В Иране отключены 27 камер, не считая системы онлайн-мониторинга, которая у нас там есть. Это, конечно, создаёт серьёзные проблемы для возможностей продолжать там нашу работу и подтверждать правильность тех заявлений, которые Иран подаёт в рамках СВПД".

Резолюция МАГАТЭ требует от Тегерана технически достоверных объяснений того, откуда взялись частицы урана сразу на трёх объектах, не задекларированных как имеющие отношение к ядерной программе.

Россия и Китай голосовали против документа, но он был принят большинством голосов.