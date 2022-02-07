Трагедия в Марокко: сотни людей пришли на похороны погибшего ребенка

В Марокко похоронили пятилетнего мальчика Райана, погибшего в результате падения в 32-метровый колодец. На кладбище пришли сотни людей, чтобы выразить соболезнования родителям.

Инцидент произошел в деревне Игран в провинции Шефшауэн на севере Марокко. За ходом сложной спасательной операции, продолжавшейся в течении пяти дней, следил весь арабский мир.

"Мы очень опечалены. У меня двое детей, один из них того же возраста, что и Райан. Я в лице Райана видел лицо своего сына. Думаю, что местные власти, сотрудники Гражданской защиты и инженеры сделали более чем достаточно. Это произошло по воле всевышнего", — говорит житель Марокко.

Работу спасателей осложнял ландшафт, из-за каменисто-песчаной местности специалистам пришлось аккуратно убирать слои грунта, чтобы избежать обвала.

А марокканские СМИ пишут в данном регионе появляется все больше нелегальных и неохраняемых колодцев, используемых для полива сельскохозяйственных культур, в том числе для производства каннабиса, и призывают власти исправить ситуацию.