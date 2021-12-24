На вертолёте и слоне: ничто не остановит Санта-Клауса

Перу

Несмотря на жару, перуанский Санта-Клаус доставил гостинцы и подарки детям из неблагополучного квартала Мирадор на окраине Лимы. Вот уже два года, как здесь не видели его бороды и красного колпака из-за коронавирусных ограничений. Несмотря на отсутствие финансовой поддержки, 44-летний Хулио Арройо собрал пожертвования среди коллег, друзей и соседей. Костюм Санта-Клауса Арройо примеривает уже 16 лет и по-прежнему полон решимости дарить радость обездоленным детям.

Бразилия

В Бразилии Санта-Клаус на вертолёте доставил продуктовые посылки детям в фавелах Рио-де-Жанейро. Всего, по словам Леонардо Перейра да Силвы, его НПО Central Unica das Favelas, в партнёрстве с Национальным антирасистским фронтом, раздали 300 000 продовольственных посылок в более чем 200 фавелах второго по величине бразильского города. Особую гордость да Силва испытывает от того, что он - темнокожий Санта: "Я думаю, что дети видят во мне себя и чувствуют, что Санта-Клаус ближе к ним", - говорит он. В рождественской посылке - рис, черные бобы, масло, мука, макароны и сахар. Без неё многим семьям в фавеле Пенья было бы нечего положить на праздничный стол.

Таиланд

Рождественское представление с участием слонов прошло в городе Аюттхая в 70 км к северу от Бангкока. Животные, переодетые в костюмы Санты, раздавали детям шары, подарки и гель для дезинфекции рук. На хоботы слонов были натянуты медицинские маски. Подобные шоу регулярно критикуются защитниками дикой природы.