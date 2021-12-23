"Восстание вымирающих" осудило экстенсивную индустрию моды

Неправительственное движение "Восстание вымирающих" организовало акцию протеста в Буэнос-Айресе напротив магазина Zara. Экоактивистки, одетые в костюмы из переработанных материалов, выразили своё несогласие с индустрией моды. По мнению собравшихся, жители земли "находятся в климатической и экологической чрезвычайной ситуации", и экстенсивная мода подталкивает их к вымиранию. Как пояснила Орнелла Белен из аргентинского филиала "Восстания вымирающих", швейная промышленность ответственна за 10% мировых выбросов углерода, это вторая по уровню загрязнения окружающей среды отрасль в мире. Бренды, производящие огромное количество коллекций для их постоянной замены в течение года, используют непомерно большое количество воды. Манифестантки напомнили о том, что 38 тысяч тонн непроданной и неношенной одежды скопились в пустыне Атакама в Чили, куда её выбрасывают местные торговцы.
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