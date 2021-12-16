Санта-Клаус готовится к путешествию

Санта-Клаус готовится к глобальному рождественскому путешествию в заснеженной Лапландии и обещает, что в этом году все подарки будут доставлены вовремя. По его словам, подготовка к Рождеству, до которого остается совсем мало времени, идет довольно хорошо, а эльфы как всегда усердно работают. Что же касается Рудольфа, то он последние 360 дней был в отпуске и сейчас тоже готов к праздничной работе.

По данным финского совета по туризму Visit Rovaniemi, ежегодно в период рождественских праздников это место посещают более полумиллиона человек, чтобы повстречаться с Сантой, насладиться зимними играми в снегу и окунуться в атмосферу праздника.

В прошлом году из-за коронавируса и ограничений на поездки у многих людей сорвались все планы. Лишь чуть более 11 тысяч туристов посетили деревню Санта-Клауса в декабре прошлого года, и только 1100 приехали из-за рубежа.

Теперь иностранные туристы вернулись и наслаждаются всеобщим весельем. А для тех, кто не может лично встретиться с Санта-Клаусом, работает специальная почта, где эльфы деловито перебирают и сортируют тысячи писем, отправленных со всего мира. Каждое Рождество в это почтовое отделение приходит около полумиллиона писем и списков желаний. Порой количество посланий может увеличиваться до 30 тысяч в день. По словам эльфа Кати, больше всего писем приходит из Финляндии, Польши, Китая, Японии, Великобритании и Италии.