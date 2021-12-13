Ученицы японских гейш благодарят своих наставниц

13 декабря в Киото, древней столице Японии, майко (ученицы гейш) посетили своих учителей и работодателей. По традиции, они поблагодарили их за поддержку в течение уходящего года и получили от них напутствие на следующий год. Майко в этот день надевают яркие кимоно и наносят праздничный макияж.