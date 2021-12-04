Тысячи людей перекрыли дороги в Белграде

В столице Сербии тысячи человек перекрыли крупные транспортные магистрали. Участники манифестации обвиняют президента Александра Вучича — и всё руководство страны — в антиконституционных действиях.

В частности, они выступают против масштабной добычи лития в Сербии: в этом заинтересована австралийско-британская компания "Рио Тинто". Участники манифестации уверены, что разработка месторождения нанесёт непоправимый ущерб сербской экологии, которая и так считается одной из худших в Европе.

Протесты по этому поводу проходят в крупнейших городах Сербии уже не первые выходные:

_"Не стройте "Рио Тинто", не отравляйте моих детей и внуков. Кому мы оставим страну? Я очень люблю её, и хочу защитить детей, внуков и страну".

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"Неважно, кто у власти, неважно, кто принимает решения, важна только экология, и такого нам не надо. Это восстание против того, что происходит".

Участники протестов требуют аннулировать два недавно принятых закона: "О референдумах" — который отменяет порог минимальной явки — и закон "Об экспроприации", по которому государство может изымать землю и собственность. Их они тоже связывают с концессиями иностранцам на добычу полезных ископаемых и строительство заводов.

В сербском руководстве же уверены, что протесты получают иностранное финансирование и связаны с политикой, а не с экологией. Представители сербской оппозиции, которые участвовали в демонстрации, действительно говорят о политике в целом.

"Всё, что происходит здесь — противозаконно, прежде всего действия властей. Так что блокада дорог так же незаконна, как и закон об экспроприации, об изымании частной собственности. Никто бы не пошёл блокировать дороги по всей Сербии, если бы был такой закон. Так что причина всему этому — абсолютное беззаконие, которое устраивает правительство".

"Мы вместе с гражданами должны выступить против всего, что творится в этой стране. Я думаю, причина протестов в том, что люди недовольны тем, как развивается Сербия и как режим Сербской прогрессивной партии ведёт себя и управляет страной".

Стефан Горанович, Euronews Сербия:

"Это один из важнейших транспортных узлов не только столицы, но и всей страны. Манифестанты говорят, что они будут приходить сюда каждые выходные, пока их требования не будут выполнены".