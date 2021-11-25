Российский газ для Сербии: "исключительные условия"

Поставки газа и Косово были основными темами прошедших переговоров между президентами России и Сербии. Владимир Путин и Александр Вучич встретились в Сочи.

Глава российского осударства отметил, что Москва неизменно поддерживает позицию Белграда по косовскому урегулированию, а касательно долгосрочного газового контракта заверил, что условия, предоставленные Сербии, будут исключительными.

“Вас некоторые вопросы особенно беспокоят, связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию, - сказал Путин. - Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца. И, во всяком случае, найдём такое решение, которое будет приемлемо для наших сербских друзей".

"Я считаю, что отношения между Сербией и Россией находятся на самом высоком уровне в истории и развиваются во всех областях, - ответил Вучич. - Хотел бы выразить большую благодарность и признательность вам за поддержку нашей страны".

В конце года истекает действующий договор на поставки российского газа в Сербию по цене 270 долларов за тысячу кубометров. а цена на бирже между тем поднялась до 1000 долларов. В качестве первого предложения Белград получил от Москвы цену 780-790 долларов за тысячу кубометров, что легло бы непосильным бременем на экономику страны. Сербские эксперты высказывали осторожные прогнозы о цене ниже 450 долларов.

По итогам переговоров с Путиным Вучич сказал, что осталось доработать отдельные элементы соглашения, но конкретных цифр не указал.