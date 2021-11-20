Сербия: протест против китайского инвестора

В сербском городке Зренянин, где инвестор из Китая строит первый завод по производству шин в Европе, бастуют около 100 рабочих. В основном, выходцы из Вьетнама. Протест начался в среду.

Правозащитники сообщают, что на строительстве завода задействованы около 500 рабочих, многие из них живут в неотапливаемых помещениях, голодают и не получают зарплату.

Мисо Живанов, правозащитник:

"Прямо сейчас мы стали свидетелями нарушения прав человека, потому что вьетнамские рабочие живут здесь в ужасных условиях.

Их паспорта и удостоверения личности забрали китайские работодатели. Они находятся здесь с мая и получили зарплата только за один месяц".

В последние годы Пекин много инвестирует в Сербию и соседние балканские страны, в надежде расширить свое экономическое присутствие в Центральной Европе.

Привлечение иностранных инвестиций не может не радовать сербские власти.

В пятницу президент Сербии Александр Вучич принял участие в открытии немецкого завода, который будет производить выхлопные трубы.

"Мы постараемся помочь вьетнамским и другим рабочим, но мы не будем разгонять инвесторов, потому что привлечение инвестиций в нашу страну - это очень тяжелая работа".

Сербские СМИ сообщили, китайская строительная компания опровергает все обвинения и, в свою очередь, обвинила в сложившейся ситуации субподрядчиков и вьетнамские агентства по трудоустройству. Согласно документам, инвестор из Китая не занимался наймом рабочих, компания делала это через посредников.