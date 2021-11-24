Взрыв и пожар на ракетном заводе EDePro

Взрывы на заводе по производству ракетEDePro в 15 километрах от Белграда были такой силы, что жители столицы Сербии ощутили вибрацию из-за взрывной волны, а огромной столб дыма был виден в близлежащих районах. Жертвами аварии стали двое рабочих, 16 человек пострадали, пожарным удалось спасти пятерых сотрудников предприятия. Первый взрыв прогремел на складе готовой продукции.

"После взрыва на место происшествия сразу же прибыли силы безопасности, мы поняли что взрыв произошел на складе площадью 240 кв.м, где хранились 500 ракет и топливо для них. Затем пожар был потушен и специалисты остаются на месте, чтобы защитить местных жителей", — говорит Милош Мастрович, командир бригады спасателей.

По мнению аналитиков рынка, EDePro — одно из лучших частных предприятий военного-промышленного комплекса Сербии, произведенные на заводе ракетные комплексы были закуплены Грецией и рядом стран Ближнего Востока, а также применялись в ходе Нагорно-Карабахского конфликта в прошлом году. Петар Войнович, редактор журнала TANGOSIX отмечает, что компанию можно назвать региональных лидером в производстве ракет и турбореактивных двигателей

Причины инцидента выясняются. Повреждения получили около 70 жилых домов.