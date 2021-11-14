Правозащитники выступают против граффити с Младичем в Белграде

В Белграде правозащитники устроили акцию протеста против граффити с изображением Ратко Младича.

Полиция была направлена для предотвращения возможных столкновений между активистами и правыми националистами, которые считают осужденного сербского генерала героем.

Младич был приговорен Гаагским трибуналом к пожизненному заключению, признав его виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности во время Югославских войн.

В частности, за резню в боснийском анклаве Сребреница в 1995 году, когда около 8000 боснийцев, в основном мусульман, были убиты. Официальные лица Сербии отрицают, что в Сребренице был совершен акт геноцида.