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Сербия

Правозащитники выступают против граффити с Младичем в Белграде

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 Ольга Кепински
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Изображение Ратко Младича в Белграде
Изображение Ратко Младича в Белграде   -   Авторское право  Darko Vojinovic/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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В Белграде правозащитники устроили акцию протеста против граффити с изображением Ратко Младича.

Полиция была направлена для предотвращения возможных столкновений между активистами и правыми националистами, которые считают осужденного сербского генерала героем.

Младич был приговорен Гаагским трибуналом к пожизненному заключению, признав его виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности во время Югославских войн.

В частности, за резню в боснийском анклаве Сребреница в 1995 году, когда около 8000 боснийцев, в основном мусульман, были убиты. Официальные лица Сербии отрицают, что в Сребренице был совершен акт геноцида.