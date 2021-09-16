Космическая четвёрка: первая в истории гражданская миссия SpaceX

Миллиардер, медработница, предприниматель и ветеран войны в Ираке. Таким составом в космос отправилась первая в истории полностью гражданская миссия компании SpaceX.

На борту автоматизированной капсулы Crew Dragon двое мужчин и две женщины. В космосе туристы проведут три дня.

Пуск Dragon состоялся в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Корабль поднялся на высоту 585 км от Земли, что на 100 км выше положения МКС.

Полет, получивший название Inspiration4, возглавил 38-летний предприниматель Джаред Айзекман. Он же и заплатил за места для остальных членов команды.

Гостями космического круиза стали два случайных победителя лотереи Сиан Проктор и Крис Семброски, а также медработница Хейли Арсено, которая занимается лечением детского рака.

Джаред Айзекман, Сиан Проктор, Хейли Арсено и Крис Семброски John Kraus/John Kraus

Одна из основных целей миссии — собрать $100 млн пожертвований для детской исследовательской больницы Св. Иуды в Мемфисе (штат Теннесси), где лечат онкологию.

Айзекман стал третьим миллиардером, побывавшем в космосе. До него этим летом короткие миссии совершили основатели корпораций Virgin Group и Amazon Ричард Брэнсон и Джефф Безос.