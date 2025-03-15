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НАСА и SpaceX вернёт американских астронавтов, застрявших на МКС

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с экипажем из четырех человек на борту космического корабля Crew Dragon поднимается в космос для полета к Международной космической станции, пятница, 14 марта 2025 года.
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с экипажем из четырех человек на борту космического корабля Crew Dragon поднимается в космос для полета к Международной космической станции, пятница, 14 марта 2025 года. Авторское право John Raoux/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право John Raoux/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Malek Fouda и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Американские астронавты Буч Уилмор и Суни Уильямс прибыли на МКС в июне, и их путешествие должно было продлиться восемь дней, но вернуться они не могут уже 9 месяцев.

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В пятницу вечером к Международной космической станции стартовал американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, который должен вернуть домой двух застрявших на долгие 9 месяцев астронавтов НАСА. Стыковка назначена на поздний вечер субботы.

Буч Уилмор и Сани Уильямс первоначально отправились в восьмидневную миссию, но их пребывание затянулось из-за неполадок, обнаруженных в двигательной системе космического корабля Boeing.

В состав нового экипажа, который отправился на орбиту из Космического центра имени Кеннеди, вошли военные летчики Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониши и россиянин Кирилл Песков, оба бывшие пилоты авиакомпаний. Они проведут на космической станции следующие шесть месяцев, что считается нормальным сроком.

НАСА хочет, чтобы Уилмор и Уильямс могли рассказать новичкам о том, что происходит на борту орбитальной лаборатории. После чего они могут вернуться домой на следующей неделе.

На обратном пути дуэт будут сопровождать космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и американский астронавт Ник Хейг, которые в сентябре прошлого года совершили спасательную миссию на корабле SpaceX.

Космонавт Кирилл Песков, астронавты НАСА Николь Айерс и Энн Макклейн и астронавт JAXA Такуя Ониси готовятся к старту
Космонавт Кирилл Песков, астронавты НАСА Николь Айерс и Энн Макклейн и астронавт JAXA Такуя Ониси готовятся к стартуJohn Raoux/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Будучи летчиками-испытателями новой капсулы Starliner компании Boeing, Уилмор и Уильямс рассчитывали пробыть на станции около недели, когда стартовали с мыса Канаверал 5 июня. Серия утечек гелия и отказов двигательных установок омрачила их путешествие на космическую станцию, начав многомесячное расследование НАСА и Boeing о том, как лучше поступить.

В конце концов, посчитав это небезопасным, NASA приказало Starliner лететь обратно пустым в сентябре прошлого года и пересадило Уилмора и Уильямс на рейс SpaceX, который должен был вернуться в феврале. Их возвращение было отложено еще раз — совершенно новая капсула SpaceX нуждалась в капитальном ремонте батарей. Чтобы сэкономить несколько недель, SpaceX перешла на использованную капсулу, перенеся возвращение Уилмора и Уильямс на середину марта.

Ракета SpaceX Falcon 9 с экипажем из четырех человек на борту космического корабля Crew Dragon стартует на Международную космическую станцию ​​в пятницу, 14 марта 2025 г.
Ракета SpaceX Falcon 9 с экипажем из четырех человек на борту космического корабля Crew Dragon стартует на Международную космическую станцию ​​в пятницу, 14 марта 2025 г.Terry Renna/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Уже привлекшая внимание всего мира, их неожиданно долгая миссия приобрела политический поворот, когда президент Дональд Трамп и Илон Маск из SpaceX пообещали в начале этого года ускорить возвращение астронавтов и обвинили прежнюю администрацию в срыве сроков.

Капитаны ВМС в отставке, которые уже жили на космической станции, Уилмор и Уильямс неоднократно подчеркивали, что поддерживают решения, принятые их начальством НАСА с прошлого лета.

Они помогали поддерживать работу станции - починили сломанный туалет, поливали растения и проводили эксперименты - и даже вместе выходили в открытый космос.

Совершив девять выходов в открытый космос, Уильямс установила новый женский рекорд: наибольшее время пребывания в открытом космосе за всю карьеру.

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