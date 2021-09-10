Эксперт: нет причин искать монстров в других странах

США готовятся к 20-летию терактов 11 сентября. И если память о тех страшных событиях отзывается в сердцах выживших и тех, кто потерял близких, для нового поколения, отмечают политологи, крушение башен Всемирного торгового центра и нападение на Пентагон - уже часть истории.

Euronews поговорил о последствиях терактов 11 сентября, из-за которых США начали вторжение в Афганистан и Ирак, с Гилом Барндолларом - бывшим морским пехотинцем, служившим в Афганистане и на базе Гуантанамо, а сегодня - специалистом по вопросам обороны.

Штефан Гробе, Euronews: Были ли эти войны оптимальным ответом на нападение?

Гил Барндоллар, старший научный сотрудник Defense Priorities:

Совершенно ясно, что это был не лучший ответ на нападение террористов. Спустя 20 лет после 11 сентября эти войны сложно назвать иначе, как провалом. Соединенные Штаты потратили около шести с половиной триллионов, возможно, гораздо больше. Семь тысяч американских солдат погибли, как и сотни тысяч гражданских лиц, в результате этих войн остались одни руины. Отступление из Афганистана и вывод войск, я думаю, были запланированы. Но то, как это произошло, оказалось унизительным для США. Нельзя сказать, что операции в Афганистане и Ираке были лучшим способом ответить на террористическое нападение.

Штефан Гробе, Euronews: А какой итог 20-летней войны, в результате которой талибы вернули контроль над страной, а американские войска покинули её, можно подвести?

Гил Барндоллар, старший научный сотрудник Defense Priorities:

Это свидетельство 20-летнего высокомерия и самообмана Соединенных Штатов. Изначально мы вошли в страну с довольно ограниченным набором целей: свергнуть "Талибан", преподать им урок и уничтожить Аль-Каиду. И все это действительно произошло, хотя Бен Ладен не был пойман в течение первых шести-восьми месяцев кампании, как планировалось. Так что все, что последовало, нельзя назвать иначе, чем катастрофой. Соединенные Штаты пытались построить в Афганистане стабильную, централизованную, ориентированную на западные ценности страну, и это окончилось полным провалом. Все эти амбиции были нереалистичны.

Штефан Гробе, Euronews: Должны ли США и их союзники вернуться в Афганистан?

Гил Барндоллар, старший научный сотрудник Defense Priorities:

Нет, я уже писал на эту тему. Единственная причина для возвращения в Афганистан - это нанесение удара по транснациональным террористам, у которые есть намерение и возможность напасть на США. Мы можем разводить руками и ужасаться многому, что произошло сегодня и, вероятно, произойдет в будущем в Афганистане под контролем талибов. Ни одна из этих проблем, будь то права женщин, права меньшинств, внутренние репрессии, не представляет жизненно важных национальных интересов для Соединенных Штатов.

Штефан Гробе, Euronews: На чём отныне должна быть сосредоточена борьба с терроризмом на территории США?

Гил Барндоллар, старший научный сотрудник организации Defense Priorities:

Я думаю, что нам нужно защищать Соединенные Штаты изнутри. Но я не выступаю ни в коем случае за новый Патриотический акт или другие посягательства на гражданские свободы американцев. Это было бы одним из худших последствий 11 сентября - ползучая слежка за американцами, новые полицейские полномочия и отсутствие подотчетности. Мы должны сосредоточиться на защите американцев в Соединенных Штатах, и у нас есть инструменты для этого. Сейчас мир совсем другой: нет причин отправляться в другие страны "в поисках чудовищ, которых нужно уничтожить", если воспользоваться фразой из американской истории, сказанной президентом Джоном Куинси Адамсом.