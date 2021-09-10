"Этот шаг положительно воспринят мировым сообществом"

Эвакуацию 200 иностранных граждан из Кабула в Доху западные СМИ называют крупнейшей после ухода американцев. Самолёт "Qatar Airways" в четверг вывез из Афганистана обладателей документов Великобритании, Канады, Нидерландов, США и других стран. Содействие эвакуации оказали талибы.

"Было очень трудно. Много дней мы пытались хотя бы попасть в аэропорт, но нам никто не мог помочь. Мы пытались добраться, но там стреляли, и нам приходилось возвращаться обратно", — рассказывает один из пассажиров.

Руководители стран, чьи граждане оказались на борту самолёта, поблагодарили власти Катара и участников переговоров, при этом особо отметив сотрудничество представителей "Талибана".

Нед Прайс, представитель госдепартамента США:

"Мы рады, что сотрудничество "Талибана" упростило организацию полёта. Среди обещаний талибов — выпускать из страны тех, у кого есть проездные документы, если они того пожелают. Наша команда в Дохе и спецпредставитель по примирению в Афганистане, посол Халилзад, подчеркивали на переговорах, что шаги, подобные этому, будут положительно восприниматься мировым сообществом".

Пока международное сообщество очень обеспокоено свободой СМИ в Афганистане: двое журналистов, накануне задержанных за освещение акций протеста, были отпущены из участка — но в очень тяжёлом состоянии, после жестокого избиения.