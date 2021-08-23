Безопасны ли вакцины от ковида? Главные вопросы сомневающихся

С декабря 2020 года во всем мире было использовано более 4,8 млрд доз вакцин против ковида. По данным Оксфордского университета, 32% мирового населения получили хотя бы одну дозу, в развитых странах эта цифра часто больше 70%.

В Европе и других западных странах существующие ограничительные меры по борьбе с COVID-19 направлены в первую очередь на тех, кто не прошел вакцинацию. Несмотря на доступность и бесплатность препаратов, их все еще миллионы. Эксперты разделяют непривитых на две большие группы: противники вакцинации и те, кто понимает необходимость прививки, но сомневается в ее безопасности.

Чтобы ответить на основные вопросы тех, кто не может решиться на вакцинацию, Euronews обратился к профессору Нилу Мабботту, заведующему кафедрой иммунопатологии Эдинбургского университета и Королевской школы ветеринарных исследований.

Каковы долгосрочные побочные эффекты вакцин?

Регулирующие органы каждой страны очень внимательно изучают сообщения о побочных эффектах, легких или серьезных. На сегодняшний день подавляющее большинство данных по всему миру показывает, что побочные эффекты, как правило, очень слабые и очень краткосрочные. Типичными являются боль в руке, симптомы, подобные гриппу, которые сохраняются один-два дня.

Очень редко встречаются серьезные побочные эффекты. Во многих случаях до сих пор неясно, вызваны ли они вакциной или это косвенный эффект. Это крайне редкие случаи. Вакцины COVID-19 оказались очень безопасными.

Что касается долгосрочных побочных эффектов, очень сложно доказать их связь с вакциной. Если что-то произошло через год после вакцинации, очень трудно с уверенностью сказать, что это было как-то связано с вакцинацией или другими факторами. Мы ввели эти вакцины миллионам людей по всему миру, что дает нам очень хорошее представление о побочных эфектах.

Например, вакцинация выявила крайне редкий побочный эффект свертывания крови в случае с вакциной AstraZeneca. Мы проанализировали данные и пересмотрели то, каким группам населения мы рекомендуем этот препарат.

Почему вакцины были так быстро разработаны?

Это очень хороший вопрос. Люди должны понимать, что, хотя вакцина и была изготовлена очень быстро, на самом деле она исследовалась и разрабатывалась в течение многих лет. В случае AstraZeneca речь идет по крайней мере о 10 годах.

Ученые уже разработали форму аденовируса, который используется в качестве "упаковки" вакцины. Во время пандемии они сумели им воспользоваться, чтобы перепрофилировать уже созданную вакцину и перекроить ее под коронавирус. Так что эти вакцины не были созданы в одночасье. Для этого было проведено множество тщательных исследований.

Еще мы выяснили во время этой пандемии, что можем упростить процесс тестирования и утверждения вакцины, сделав его более эффективным, не срезав ни один угол. Будьте уверены, все эти вакцины прошли через стандартные испытания безопасности и эффективности в первой, второй и третьей фазах.

Насколько эффективна вакцина против коронавируса по сравнению с другими вакцинами?

Если хотите полностью искоренить болезнь, нужна вакцина, которая эффективна на 100 процентов, но вакцин с таким уровнем эффективности нет. Изначально мы думали, что, если повезет, 50-60% станут хорошей защитой от серьезных случаев заболевания и смерти. Все основные вакцины, которые мы используем в настоящее время (вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca), обеспечивают очень высокую защиту от серьезных случаев, госпитализации и смерти - около 98 процентов.

Конечно, есть проблемы с распространением различных вариантов, особенно варианта "дельта", который заражает и вакцинированных людей, но у большинства из них болезнь протекает гораздо мягче. Число полностью вакцинированых, которые попадают в больницу с серьезным течением заболевания и умирают очень невелико.

Можете ли вы быть переносчиком вируса после прививки?

Есть косвенные доказательства того, что это так. Это зависит от разновидности коронавируса. Если вы инфицированы ранними вариантами, то, возможно, нет. В Великобритании было проведено исследование, которое показало, что вакцины предотвращают передачу "альфа"-варианта примерно на 40% .

В случае с вариантом "дельта", мы этого не знаем, потому что он намного агрессивнее, поэтому, возможно, все вакцинированные люди все еще могут быть переносчиками вируса. Несмотря на такую возможность, вакцины обеспечивают очень хорошую защиту от передачи вируса. И опять же, вакцины очень хорошо предотвращают серьезные случаи заболевания, госпитализацию и смерть.

Например, у нас в Великобритании все еще довольно высокое число заражений, но число госпитализаций, серьезных случаев и смертей - гораздо ниже. Большинство из них приходится на людей, не прошедших вакцинацию.

Нужно ли делать ежегодную ревакцинацию?

Пока еще нет окончательного ответа на вопрос, нужна ли ревакцинация. В Великобритании сейчас серьезно рассматривается возможность введения бустерных доз для групп риска, возможно, для тех, у кого ослабленная иммунная система и иммуносупрессия, - это онкологические больные, прошедшие химиотерапию, пациенты, перенесшие трансплантацию, и т.д. В остальном, в большинстве случаев, я не думаю, что есть острая необходимость в ревакцинации, но мы, конечно, будем следить за всем этим.

А если появится новый вариант, против которого не помогут вакцины?

Тогда, возможно, нам понадобится новая вакцина, чтобы обучить иммунную систему распознавать появляющиеся штаммы вируса. Те вакцины, которые мы используем в настоящее время, идеально подходят для быстрого перепрофилирования, для изменения конструкции с учетом появления новых вариантов.

Существуют вакцины, которые могут обеспечить пожизненную защиту. Мы делаем одну прививку в детстве, и нам не нужно делать ее до конца жизни. Прививка от столбняка в Великобритании, например, делается раз в 10 лет. Все зависит от возбудителя или инфекции и типа вируса, поэтому время покажет.

Могут ли после прививки не выработаться антитела?

Я бы не сказал, что существует большой процент людей, у которых не вырабатываются антитела. Это относится к тем, у кого ослаблена иммунная система, например, те, у кого иммуносупрессия. Возможно, они получают какие-то иммунодепрессанты перед трансплантацией, возможно, они проходят химиотерапию. Возможно, у них есть инфекции, такие как ВИЧ, возможно, они очень пожилые люди.

Чем мы старше, тем наша иммунная система становится менее эффективной и менее восприимчивой к вакцинам, поэтому при определенных обстоятельствах иммунный ответ на вакцины будет гораздо слабее. У подавляющего большинства населения выработается много антител в ответ на вакцины.

Что такое "прорывная инфекция"? Растут ли показатели заболеваемости среди вакцинированных?

Прорывная инфекция - это когда население вакцинировано, но, несмотря на это, возник другой штамм, который смог обойти или избежать иммунитета в этой популяции. Я не думаю, что сейчас среди вакцинированных людей число заболевших растет особенно быстро.

В Великобритании доля вакцинированного населения около 89%. Таким образом, 89% взрослых жителей страны получили, по крайней мере, первую дозу. Поскольку у нас так много привитых людей, мы, очевидно, будем выявлять больше случаев заболевания среди привитых. И опять же, эти инфекции протекают намного легче.

Почему нас все еще просят носить маски после вакцинации?

Вакцинированный все еще может передать болезнь тому, кто не был привит. Маски и остальные меры работают, мы видели, насколько эффективно они снижали число случаев заболевания во всем мире до того, как у нас появились вакцины.