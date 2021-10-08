Осеннее обострение

Ряд европейских стран фиксируются рос заболеваемости и смертности от коронавируса. В Румынии зарегистрированы самые высокие с начала пандемии показатели - без малого 15 тысяч новых случаев в сутки и 330 летальных исходов. Среди погибших от ковида абсолютное большинство - 303 человека - не были привиты. Возраст умерших вакцинированных пациентов - от 48 до 90 лет. Сообщается. что у них не было сопутствующих заболеваний.

Румынские медики работают в режиме чрезвычайно готовности, некоторым пациентам оказывают помощь в коридорах больниц , так как в палатах нет мест.

О переводе медиков в чрезвычайный режим объявила и Латвия Так власти надеются мобилизовать не только работников здравоохранения, но и население, которому напоминают о важности соблюдения мер борьбы с вирусом.

В России также зафиксирован очередной антирекорд по росту заболеваемости, подтверждено 27 550 новых случаев заражения, и это - самый высокий суточный показатель с 31 декабря прошлого года

Тем временем Финский институт здравоохранения призвал не вводить американскую вакцину "Модерна" мужчинам в возрасте до 30 лет. Медики считают, что в этой возрастной группе выше риск развития миокардита в качестве побочного эффекта.Такое же решение приняли власти Швеции и Дании. Правда, они уточнят, что статистически миокардит после вакцинации возникает крайне редко.