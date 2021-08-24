ЕС и США настаивают на бустерной вакцинации

Венгрия стала первой европейской страной, позволившей своим жителям получить третью дозу вакцины от коронавируса.

Сделать бустер населению уже предложили в США, Израиле, России и ОАЭ. А с сентября приглашать на третью прививку пожилых людей начнут также Германия и Франция.

При этом Австрия и Хорватия недавно установили "срок годности" вакцинации: туристы могут свободно въехать в эти страны только в течение девяти месяцев со дня второй прививки.

Такой политикой "богатых" стран недовольны в ВОЗ.

"Вместо бустера — лучше поделиться вакциной с другими странами, чтобы они могли предложить жителям первую и вторую. Только тогда мы сможем делать бустер. Поэтому мы призываем к двухмесячному мораторию на бустерную дозу", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В странах с высокими доходами вакцинировано почти всё население, напомнил глава Всемирной организации здравоохранения. А, например, в Африке — только два процента жителей.

Тем временем в США, наконец, полностью одобрена широко применяемая в мире вакцина Pfizer. В декабре прошлого года регулятор разрешил использовать её лишь временно и в условиях экстренной ситуации.

Pfizer — первая вакцина, получившая в стране окончательное одобрение. Клинические испытания остальных препаратов до сих пор ведутся.

С юридической точки зрения теперь у американских работодателей и университетов будет больше возможностей для того, чтобы сделать прививки обязательными. Власти США надеются, что это ускорит темпы вакцинации — особенно в "республиканских" штатах.