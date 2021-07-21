Кнут и пряник: как европейцев побуждают вакцинироваться

Передышка была недолгой. В середине лета число случаев заражения COVID-19 в некоторых частях Европы вновь начало расти. Многие заговорили об очередной волне коронавируса, на этот раз его "дельта"-варианта. В то же время темпы вакцинации замедляются. Тогда как она стала обязательной для некоторых категорий граждан в целом ряде регионов России (всего по стране, по данным на 13 июля, привиты около 28,6 млн человек), власти ФРГ, как и большинство государств Европы, выступают против подобного шага.

Euronews разбирается в выборе стран своих прививочных кампаний.

Италия в лидерах

Долгое время Италия, одна из европейских стран, наиболее пострадавших в начале пандемии, казалась исключением: обязательную вакцинацию против коронавируса для медперсонала страна ввела еще в марте 2021 года.

Вакцинация врачей и медицинских работников была закреплена законодательно. Невыполнение данного требования может привести к переводу сотрудника на должность, не предусматривающую контакта с людьми (например, административную), или, если работодатель никакого другого поста предложить не может, к отстранению сотрудника от работы без сохранения заработной платы.

Позже около 300 итальянских работников по уходу за больными оспорили данный закон в суде. Но уже к середине июля в стране были полностью вакцинировано 41,5% населения.

Санкции Ватикана

С февраля 2021 года законодательство города-государства предусматривает санкции в отношении работников, отказывающихся от вакцинации без явных медицинских противопоказаний - вплоть до увольнения. Правительство Святого Престола было вынуждено объяснить подвергшуюся резкой критике общественности меру. В выпущенном постановлении говорится о попытке найти баланс между охраной здоровья и уважением индивидуальной свободы выбора.

Уже не так добровольно: Франция

Долгое время западноевропейские страны полагались на добровольную вакцинацию. Но уже сегодня ясно, что поставленная большинством правительств цель полностью привить 60% населения до "конца лета" недостижима. К середине июля 2021 года чуть менее 44% французов были полностью вакцинированы. Это ниже уровня многих других стран-соседей.

В своей последней правительственной речи президент Эммануэль Макрон объявил о введении обязательной вакцинации для работников здравоохранения и сферы обслуживания. Данный им срок - до 15 сентября. В противном случае они будут уволены со своих должностей и лишены заработной платы.

Демонстрация "антипрививочников" во Франции AP Photo

Уже 9 июня 2021 года в стране был введен так называемый "сертификат здоровья" ("Pass Sanitaire"), который позволяет французам побывать, например, на массовых мероприятиях с участием более тысячи человек. С 21 июля документ обязателен для всех, кто хочет посетить концерт или сходить в кино. "Сертификат" содержит информацию о том, был ли человек вакцинирован, сдал ли он отрицательный ПЦР-тест или же недавно выздоровел от COVID-19.

Еще один фактор, вероятно, будет способствовать увеличению числа желающих привиться: с осени тесты на коронавирус перестанут быть бесплатными при отсутствии медицинских показателей. Вакцинация же останется бесплатной.

С 1 августа "медпропуск" могут потребовать при дальних железнодорожных и авиаперевозках, в торговых центрах, больницах, домах престарелых и заведениях общественного питания. До 30 августа, когда во Франции заканчиваются летние каникулы, на детей 12-17 лет соответствующие правила не распространяются.

Сделанные Макроном заявления не остались незамеченными: в вечер его выступления 926 тысяч человек записались на вакцинацию.

Испания: "антипрививочников" нет

Правительство Испании пока не сделало вакцинацию обязательной. В стране на сегодняшний день (по состоянию на 19 июля) полностью привиты почти 50% жителей. При этом с середины июня число новых ежедневных случаев заражения коронавирус снова резко возросло. Правда, количество госпитализаций остается относительно низким.

Министерство здравоохранения пока не настаивает на обязательной вакцинации, хотя теоретически возможность ее ввести в "случае эпидемии" уже одобрена.

Впрочем готовность привиться жителей Пиренейского полуострова высока - особенно среди работников больниц и медцентров. Здесь уровень вакцинации составляет почти 98%. В целом среди испанского медперсонала эта цифра равняется примерно 90%.

"К счастью, в Испании мы понимаем пользу вакцин для каждого из нас и для общества в целом", - цитирует El Pais Амоса Гарсию Рохаса, президента Испанской ассоциации вакцинации (AEV).

На гребне "новой волны" : Португалия

В этой популярной у отпускников стране обязательной вакцинации нет. В то же время Португалия, где число случаев заражения коронавирусом с июня резко возросло, приняла постановление, согласно которому каждый вновь прибывший в страну турист старше 12 лет и в принципе любой желающий остановиться в гостинице должен предъявить актуальный отрицательный ПЦР-тест или цифровой сертификат о вакцинации Европейского союза.

В Португалии около 41% населения было полностью вакцинировано к середине июля. Но число заболевших продолжает расти: речь идет о примерно 3,6 тысячах новых случаев заражения в день.

Греция принимает меры

Наряду с Францией и Италией, 12 июля Греция объявила об обязательной вакцинации для представителей определенных профессий. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил: "Немедленная вакцинация персонала в учреждениях по уходу за пожилыми людьми станет обязательной, это наиболее уязвимая категория. Те, кто прививку не сделает, будет отстранен от работы с 16 августа. С 1 сентября вакцинация станет обязательной и для медицинских работников как в государственном, так и в частном секторе".

Только привившимся гражданам будет разрешено посещать бары, концерты и другие закрытые культурные мероприятия.

Число новых случаев заражения в Греции неуклонно растет с конца июня после ослабления карантинных мер. Эксперты видят причину в основном в возвращении "ночной жизни" и невыполнении мер предосторожности молодежью. 20 июля власти зарегистрировали свыше 3,5 тысяч новых случаев заражения.

Пляж в Барселоне AP Photo

Австрия: бдительность федеральных земель

После того как Франция сделала вакцинацию против коронавируса обязательной для медперсонала, к активному обсуждению данного вопроса приступили и в Австрии. Пока подтверждения о прохождении вакцинации требуют только при найме на работу новых сотрудников в сфере здравоохранения.

Хотя на сайте Федеральной канцелярии говорится, что правительство еще не намерено вводить обязательную вакцинацию в стране, на уровне земель данный вопрос в отношении представителей определенных профессий уже стоит довольно остро. Речь идет не только о врачах, но и, например, учителях и воспитателях детсадов.

С середины июля число новых ежедневных случаев заражения в Австрии снова немного возросло. Около 44% населения полностью вакцинировано.

Швейцария: "самый странный" референдум

На сайте Федерального управления общественного здравоохранения FOPH говорится: "Вакцинация в Швейцарии является добровольной. Вакцинация не является обязательной". Ранее "самым странным" голосованием в истории назвали некоторые местные СМИ прошедший 13 июня референдум, в рамках которого жители страны среди прочего решали, вправе ли власти ограничивать общественную жизнь, как это было в разгар пандемии.

Венгрия предлагает третью прививку

Венгрия выступает за обязательную вакцинацию медработников. В середине июля семидневный показатель заболеваемости составил 39 случаев на 100 000 жителей. Около 54% населения (9,7 миллионов человек) полностью вакцинировано. Для привитых существует "паспорт безопасности", который выдается сразу после получения первой дозы. Он необходим при посещении ресторанов, бассейнов, библиотек и других общественных заведений.

Требование о ношении защитной маски было приостановлено после того, как был достигнут рубеж вакцинации в 5,5 миллионов человек. Исключение составляют медицинские центры и больницы.

Но и в Венгрии кампания по вакцинации уже полтора месяца буксует: все меньше и меньше людей хотят сделать прививку.

В середине июля 2021 года премьер-министр Виктор Орбан объявил, что с 1 августа можно будет сделать третью прививку от коронавируса: "У нас нет информации о том, что третья прививка может повредить. Так что не нужно беспокоиться. Я не понимаю, почему мы должны исключить эту возможность. Мы рекомендуем подождать не менее четырех месяцев после получения второй дозы".

В то же время Орбан признает, что мнения по поводу необходимости третьей прививки расходятся и что даже Всемирная организация здравоохранения до сих пор не дала по этому поводу никаких рекомендаций.

Люксембург делает ставку на "паспорт здоровья"

Великое Герцогство ввело систему, аналогичную французскому "сертификату здоровья", под названием Covid Check. Она позволяет организаторам различных массовых мероприятий и общественным заведениям обойти общепринятый протокол по соблюдению санитарных мер (регламентированное расстояние между столиками в ресторанах, ношение масок и т.д.).

Но у владельцев заведений есть выбор: они могут решить не проверять гостей и в таком случае должны соблюдать "классический" медицинский протокол.

Нидерланды: "новая волна" уже здесь

В Нидерландах "всем гражданам старше 18 лет предлагается пройти вакцинацию против COVID-19". На правительственном сайте говорится следующее: "Вакцинация защитит не только вас, но и вашу семью, друзей и окружающих вас людей из группы риска. Если у большинства сформируется иммунитет к коронавирусу, ограничений будет меньше". Нидерланды также призывают к вакцинации молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет.

После снятия большинства ограничений 26 июня число новых случаев заражения в стране резко возросло. Правительство винит в этом любителей "ночных развлечений" и "вечеринок с большим количеством гостей". Поэтому с 10 июля и по крайней мере до 13 августа в Нидерландах снова действуют карантинные меры (расстояние между столиками в ресторанах и барах вновь должно составлять не менее 1,5 метров, бары закрыты с полуночи до шести часов утра, а крупные концерты отменены, ночные клубы закрыты).

Предельная вместимость заведений, где проходят культурные мероприятия, не должна превышать двух третей. Желающие их посетить должны продемонстрировать отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше чем за 24 часа до прихода.

В Нидерландах около 43% населения полностью вакцинировано. В стране говорят о новой волне коронавируса: за последние сутки инфекцию обнаружили еще у 6,8 тысяч человек.

Национальный день Бельгии Laurie Dieffembacq/BELGA

Бельгия: вакцинация на добровольной основе

В соседней Бельгии вакцинация проводится на добровольной основе. На сайте федеральной государственной службы отмечается, что карантинные меры необходимо соблюдать даже после получения двух доз, включая соблюдение минимального расстояния в 1,5 метра, ношение средств защиты и регулярное мытье рук.

В Бельгии полностью вакцинированы свыше 46,5%. В то же время, здесь наблюдается незначительное увеличение числа зарегистрированных новых случаев заражения, что может свидетельствовать о приходе новой волны коронавируса.

Ирландия открывается медленно

Ирландское правительство разрешило ресторанам возобновить работу 19 июля. Главное условие - наличие системы "паспорта здоровья" для проверки вакцинации или статуса иммунитета у посетителей. Премьер-министр Мишель Мартин заявил, что возобновление их работы (а рестораны были закрыты с момента первого "локдауна" в марте 2020 года) будет "поэтапным" и соответствовать позиции научных консультантов правительства. Сегодня посидеть за столиком могут недавно переболевшие коронавирусом, несовершеннолетние и граждане с выработанным иммунитетом.

Великобритания:

В Англии введена обязательная вакцинация сотрудников домов престарелых. К октябрю весь персонал должен быть полностью привит за исключением тех, кому это противопоказано по медицинским показателям.

В стране введен 16-недельный переходный период, в течение которого, как предполагается, все желающие смогут вакцинироваться. По данным Министерства здравоохранения, к середине июня прививку сделали 1,2 миллиона работников сферы здравоохранения, что составляет 78% от их общего числа. Обязательна вакцинация и для поставщиков других услуг, посещающих учреждения по уходу за пожилыми постояльцами, - например, для парикмахеров и мануальных терапевтов.

Некоторые члены британского парламента выразили обеспокоенность по поводу того, что речь идет о первом шаге на пути введения всеобщей обязательной вакцинации.

Правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, которые самостоятельно принимают решения по вопросам здравоохранения, не поддерживают Лондон. Там вакцинация остается добровольной, даже для медицинских работников.

С 19 июля правительство Великобритании отменило все ограничительные меры, включая обязательное ношение масок в закрытых помещениях, лимит на вместимость заведений, где проходят культурные мероприятия, правила соцдистанцирования. Число новых ежедневных случаев заражения при этом составляет 46,5 тысяч.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон верит в личную ответственность каждого на фоне пандемии и призывает всех пройти вакцинацию. По данным правительства, на 15 июля 67,5% британцев были полностью привиты, а 87,6% получили хотя бы первую дозу.

Мальта примет только привившихся

"Мы станем первой страной в Европе, которая пойдет на этот шаг", - объявил министр здравоохранения Мальты Крис Ферн. Людям будет разрешено посещать остров только при наличии паспорта с прививкой от COVID-19.

Европейская комиссия уже выразила "беспокойство" в связи с решением мальтийских властей. "Мы обеспокоены введением данной меры, которая может привести к дискриминации невакцинированных граждан", - сказал представитель ЕС по вопросам юстиции Кристиан Виганд.

Кипр требует предъявить SafePass

Рост числа случаев заражения COVID-19 и низкие показатели вакцинации среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет побудили правительство Кипра принять новые меры по продвижению прививочной кампании. С 9 июля здесь действует так называемый SafePass, который, как и во Франции, предоставляет информацию о статусе вакцинации или выздоровления или текущем отрицательном результате ПЦР-теста. В качестве альтернативы можно предъявить и "зеленый паспорт", действующий в ЕС.

SafePass можно использовать везде: при входе в бары и культурные заведения, а также на рабочем месте или в супермаркете. Кроме того, с 1 августа на острове больше не будут проводиться бесплатные экспресс-тесты на антигены. Цель - побудить больше людей пройти вакцинацию.

Средиземноморский остров находится в эпицентре коронавируса. В последнее время ежедневное число новых случаев заражения составляет около тысячи в день. 48% его жителей полностью вакцинированы.

Поставка вакцины "Спутник V" в Словакию Frantisek Iván/AP

Исландия: ни одного нового случая

В Исландии вакцинация бесплатна и добровольна. С начала июня 2021 года здесь не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания. Около 252 тысяч из 341 тысячи исландцев привиты: это почти 74% населения.

Финляндия: "прививайся, если хочешь"

На сайте Министерства здравоохранения страны говорится: "Каждый житель Финляндии может быть вакцинирован, если этого захочет". Вакцинация добровольна и бесплатна, в том числе для медицинских работников.

В Финляндии число новых случаев заражения вновь начало расти с середины июня 2021 года. 26,5% населения численностью 5,5 миллиона человек полностью вакцинировано.

Дания: сертификат для стрижки

В Дании привиты 44% из 5,8 миллиона жителей. Здесь также действует свой "сертификат", который был введен еще в конце третьей волны коронавируса в мае 2021 года. Как во Франции и Люксембурге, его должны продемонстрировать посетители ресторанов, баров, театров, кинотеатров и парикмахерских. Пропуск не требуется для посещения открытых площадок.

Швеция: все прививки добровольные

"Все прививки в Швеции добровольны. Это касается и вакцинации от коронавируса. Вы сможете принять решение самостоятельно, основываясь на том, что известно о болезни и вакцинации на данный момент", - говорится на сайте Министерства здравоохранения Швеции.

В стране число новых ежедневных случаев заражения в настоящее время сохраняется на относительно стабильном уровне. В среднем в день заражается около 300 человек в день. Привито 36,3% населения.

Норвегия: "при необходимости" вакцинация станет обязательной

В Норвегии схожий подход к вакцинации в целом и против коронавируса, в частности. В то же время, согласно национальному законодательству, Министерство здравоохранения имеет необходимые полномочия, чтобы сделать ее обязательной, если сочтет данный шаг необходимым.

В Норвегии количество новых случаев заражения было относительно стабильным в середине июля 2021 года. Среднее число новых инфицированных в день - около 240.

Румыния: без обязательств

В Румынии прививка бесплатна и не обязательна. По последним данным, вакцинированы в стране только 24,2% жителей - примерно 4,7 миллиона человек. В то же время, количество новых случаев заражения все еще относительно невелико - около сотни в день.

Болгария борется со скептиками

В Болгарии вакцинация не обязательна, но ее показатели невелики - примерно 12,4 % населения. Тем не менее, Болгария - одна из немногих стран, где желающие пройти вакцинацию могут выбирать между препаратами. Перед парламентскими выборами переходное правительство рассматривало вопрос о стимулах в надежде побудить как можно больше людей сделать прививку. Эксперты видят главную причину отказа от данного шага в общем недоверии населения к властям: в опросах люди заявляют о "страхе перед новыми медицинскими препаратами".

"Мы не намерены никого принуждать. Но мы рассматриваем возможность предложить некоторые ваучеры людям, которые сделают вторую прививку", - сказал глава временного правительства Стефан Янев.

В Софии в парках созданы специальные центры вакцинации, планируется проведение прививочных кампаний в цыганских кварталах.

Польша: обязательства для лиц из групп риска

В соседней с Германией Польше вакцинация пока не обязательна, но она может стать таковой в августе для лиц из групп риска. Соответствующий вопрос рассматривается властями страны.

В стране с населением 37,8 миллиона человек в середине июля были полностью привиты 42% жителей. Число новых случаев инфицирования в настоящее время находится на относительно низком уровне: 124 за последние сутки.

Чешская Республика: прививка для граждан ЕС

"Вакцинация от Covid-19 не обязательна и бесплатна для граждан Чешской Республики или другого государства-члена ЕС", - говорится на сайте Министерства здравоохранения страны. С конца июля 2021 года число новых случаев заражения коронавирусом здесь остается относительно низким, при этом к середине июля 38,6% населения полностью прошло вакцинацию.

Словакия: "Спутник V" одобрен

В Словакии вакцинация добровольна и бесплатна для тех, у кого есть национальная медицинская страховка. Помимо признанных в ЕС вакцин, в стране лицензирована российская - "Спутник V".

К середине июля около 34% населения было полностью привито. Количество новых случаев заражения ежедневно снижается.

Словения: сертификаты для вновь прибывших

В Словении привиться от коронавируса могут на добровольной основе и совершенно бесплатно все граждане и лица с видом на жительство - независимо от наличия медицинской страховки. Однако любой желающий въехать в эту страну в юго-восточной Европе должен иметь при себе сертификат о полной вакцинации

С начала июля 2021 года число новых ежедневных случаев заражения здесь сохраняется на низком уровне. За последние сутки заразились коронавирусом чуть более сотни человек. 36,6% населения полностью вакцинировано.

Хорватия: ограничения для невакцинированных?

Премьер-министр Андрей Пленкович пока исключает возможность введения в стране обязательной вакцинации. В то же время в стране могут быть введены ограничения для тех, кто не сможет предъявить "сертификата здоровья".

С начала июля 2021 года здесь зарегистрирован небольшой рост числа новых случаев инфицирования. За последние сутки вирусом заразились почти 200 человек. В стране на Адриатическом море к 15 июля около 32% населения было полностью вакцинировано.