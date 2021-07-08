Цифровой ковид-паспорт в ЕС

С 1 июля путешествовать между странами-членами ЕС можно свободно при наличии цифрового ковид-паспорта. В Венгрии любой желающий может скачать приложение для подтверждения своей защищённости от коронавируса. Для венгров, выезжающих в Словакию, на данный момент достаточно и бумажного документа, но не помешает получить цифровую версию.

"Это просто дополнительный плюс, так что, в случае каких-то проблем, я всегда могут взять трубку и показать, что со мной всё в порядке. И никаких проблем, потому что так можно будет проверить нужную информацию в любой момент"__, - говорит Золтан Садоцки, который регулярно ездит на работу в соседнюю страну.

Если вы приезжаете в Венгрию из Словакии, то там вообще нет проверок, и такое практикуется между многими соседними странами. Кристиан, гражданин Румынии, прибыл в Венгрию со своей семьёй самолётом из Италии. По его словам, на въезде у них не потребовали предъявить никаких доказательств:

"У меня есть ковид-тест, да, но меня об этом никто не спрашивал. Даже когда я уехал в Италию - потому что я был в Италии, а теперь я возвращаюсь - и там у меня никто не требовал ковид-паспорта, так что...''

Мы попросили штаб-квартиру национальной полиции прояснить ситуацию с контролем за цифровыми паспортами Covid в ЕС, но они отказались от комментариев.