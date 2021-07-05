Премьер Люксембурга госпитализирован с COVID-19

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, тест которого на COVID-19 неделю назад дал положительный результат, госпитализирован и находится под наблюдением врачей. В его окружении это решение назвали мерой предосторожности.

"Действительно, нам поступили новости о том, что премьер-министр Люксембурга был госпитализирован в связи с состоянием его здоровья - он заболел COVID-19, - сказала представитель Еврокомиссии. - Мы понимаем и, конечно, надеемся, что это не опасно, и это было сделано для дополнительного обследования".

Слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления премьеру Люксембурга выразила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

48-летний Ксавье Беттель объявил о положительном результате теста на коронавирус после саммита ЕС в Брюсселе, на котором он встречался с 26 другими лидерами стран Евросоюза. Беттель получил первую дозу вакцины против COVID-19 в мае и должен был сделать вторую прививку AstraZeneca 1 июля.