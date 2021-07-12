Нидерланды: антиковидные ограничения и извинения властей

С понедельника в Нидерландах закрыты ночные клубы, отменены концерты и мероприятия развлекательного характера. Вновь ужесточить антиковидные меры власти были вынуждены из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

Свои извинения за допущенную ошибку принёс премьер-министр страны Марк Рютте, признав, что решение о снятии ограничений, принятое пару недель назад, было преждевременным.

Он также извинился за то, что недостаточно разъяснил общественности необходимость повторного введения ограничений.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов:"Прошу прощения. Мы не очень хорошо провели пресс-конференцию. Вы были правы, когда попросили дать ответ. Честно говоря, в те дни мы были так заняты обдумыванием мер и тем, как взять ситуацию под контроль, что не подготовились должным образом. <...> То, что мы считали возможным, оказалось невыполнимым на практике <...> Это была ошибка в оценке ситуации", - добавил Рютте.

Ранее премьер называл ослабление ограничений "логическим шагом". С тех пор, как он был сделан, число случаев заражения выросло в семь раз. Это связано с быстрым распространением штамма "Дельты".

На сегодня хотя бы одну дозу вакцины получили 77% взрослого населения Нидерландов. 46% - полностью иммунизированы.