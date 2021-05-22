Вакцинация: процесс идёт

Во многих странах благодаря успешно идущей вакцинации начинают снимать ограничения, введённые из-за пандемии. Власти Румынии прилагают усилия, чтобы ускорить процесс, который идёт здесь не так быстро – за последние два дня первую прививку сделали менее 30 тысяч человек.

В Турции стали действовать так называемые «группы убеждения», задача которых – объяснять особенно уязвимым, насколько важно им вакцинироваться. В ряде провинций страны пожилым людям могут сделать прививку на дому.

– Все вокруг твердили, что меня парализует, если сделаю прививку, и я сперва отказалась. Но потом прислали врачей, они нас уговорили.

В Венгрии отдельное внимание уделяют местной цыганской общине, которая во многом оказалась исключена из активной кампании по вакцинации, запущенной в стране.

– Многие не могут записаться на прививку, потому что либо не знают, как это сделать, либо у них нет нужного устройства или доступа в интернет, – поясняет одна из активисток. – Во многих домах нет даже электричества, всё отключили, потому что у людей не было денег на оплату.

Цыгане составляют около 7% почти 10-миллионного населения Венгрии, и многие к вакцинации относятся с предубеждением. С ними работают специально подготовленные группы медицинских работников.