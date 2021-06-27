В Великобритании из-за скандала сменился глава минздрава

В Великобритании из-за скандала сменился министр здравоохранения. После того, как Мэтт Хэнкок объявил о своей отставке, на эту должность назначили Саджида Джавида - бывшего главу МВД и минфина.

"Страна должна как можно быстрее вернуться к нормальной жизни", - сказал он, подчеркнув, что приоритетная задача его работы на новом посту - борьба с пандемией.

Предшественник Джавида Хэнкок, который неоднократно призывал соотечественников следовать санитарным требованиям, сам был уличён в нарушении правил соцдистанцирования.

Таблоид "Сан" опубликовал фото, на которых министр целовался с помощницей в офисе ведомства. У обоих семьи и дети, что ещё больше возмутило общественность. Уволить Хэнкока требовали и оппозиция, и его однопартийцы - консерваторы.

Политик принёс публичные извинения за нарушение антиковидных норм. В письме об отставке на имя премьера Бориса Джонсона Хэнкок признал, что не оправдал доверия британцев.

Скандал разразился на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю, в сравнении с предыдущей, число заражений в стране выросло на 45%.