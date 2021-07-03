Дельта-вариант распространяется по Европе

Из-за пандемии коронавируса в 45 муниципалитетах Португалии, включая Лиссабон и курортный Алгарви, вводится ночной комендантский час. Эта мера затронет почти половину населения страны. В Португалии активно распространяется штамм "Дельта", на который приходится свыше 55% инфицированных. В правительстве заявляют, что ситуация ухудшается.

Половина жителей ЕС уже получили первую дозу вакцины от коронавируса. В некоторых странах началась иммунизация подростков. В Дании дети возрасте от 12 до 15 лет могут обратиться за прививкой начиная с 19 июля, но некоторые педиатры призывают подождать 2 месяца, чтобы получить результаты исследований из других стран.

"Мы непрерывно следим за любыми настораживающими сигналами. Но данным момент мы полагаем, что противопоказаний для вакцинации нет", — говорит Хелене Билстед Пробст, заместитель директора Национального центра здравоохранения Дании.

"Я обеспокоен тем, что позднее могут появиться симптомы, которые пока не были зарегистрированы из-за низкого числа вакцинированных детей. Нужно подождать, чтобы у нас было больше данных, на основе которых мы могли как можно более профессионально информировать детей и их родителей", — объясняет Клаус Биркеланд Йохансен, глава ассоциации педиатров "Danske Børnelæger".

А минздрав России сообщил, что вакцина "Спутника V" не представляет опасности для беременных женщин или плода.

В РФ суточный прирост заболеваемости Covid-19 стал максимальным с середины января. Выявлено 24 439 инфицированных, умерли 697 пациентов.